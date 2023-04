Hands On – Star Wars Jedi: Survivor

Una vara muy alta

Las expectativas son un arma de doble filo marcadamente peligrosa. A pesar de que siempre ha existido el llamado hype dentro del medio, la verdad es que nunca ha jugado un papel tan importante como el que tiene ahora, esto gracias a lo vocal que puede ser un sector de la comunidad cuando algo no le parece, muchas veces basado en ilusiones propias muy fuera de la realidad. Cuando en noviembre de 2019 se estaba lanzando Star Wars Jedi: Fallen Order, se tenía la duda de lo que Respawn podría hacer con la franquicia fuera de un FPS, con todo y el gran renombre que ya tenía el estudio. En gran parte, justo porque la anticipación no estaba fuera de las nubes, fue que el título rápidamente se colocó como uno de los favoritos de muchos, al punto de ser considerado como el mejor basado en las creaciones de George Lucas. El juego es excelente, sin duda, y por eso, es que ahora, con la llegada de Star Wars Jedi: Survivor, las expectativas son muchísimo más altas. ¿Habrá sobrevivido a tan complicado reto? ¿Es mejor esta secuela que su aclamado antecesor? Te contamos todo luego de haber pasado varias con el que sin duda es, uno de los títulos más esperados del año en curso.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de viajar hasta el corazón de Hollywood, California, esto para pasar todo un día con Star Wars Jedi: Survivor y claro, con gente de EA y de Respawn. Nuestra sesión fue larga y sumamente profunda, esto para darnos una idea mucho más clara de lo que el título persigue, tanto a nivel de innovación, como de la forma en la que claro, busca traer de regreso muchas de las bases que hicieron tan importante a Fallen Order. De entrada, te podemos decir que puedes estar muy, pero muy tranquilo. Stig Asmussen y su equipo entienden a la perfección cómo hacer un gran juego de Star Wars y sobre todo, la manera en la que debían de superar lo conseguido con su título de 2019. Cosas como el ya solo estar saliendo en consolas de actual generación son un total acierto en lo técnico, mientras que a nivel de gameplay hemos quedado sumamente impresionados por lo que se está presentando. El combate con Cal es más refinado e inteligente que nunca y ni qué decir de la historia, la cual, luce un oscuro relato que nos ha dejado con ganas de mucho, pero mucho más.

El arte del lightsaber; la secuela que queríamos

El dilema de hacer una secuela siempre es importante, inclusive para los estudios más talentosos y experimentados como es el caso de Respawn Entertainment. ¿Qué tanto conservar y qué tanto agregar en una segunda o tercera parte que mejore la experiencia previa pero a la vez, mantenga una esencia conocida? Sobre todo hoy en día, es más común ver a compañías aterradas de escuchar el clásico “es más de lo mismo” o “solo es un 1.5”. Desde que todos terminamos Fallen Order sabíamos que una segunda parte tenía que ocurrir, por lo que a pesar de todo esto que te menciono, nadie quedó sorprendido cuando se anunció Star Wars Jedi: Survivor.

Sí, Star Wars Jedi: Survivor es una secuela directa de Fallen Order. Cinco años han pasado desde que aquella historia concluyó. Cal ha dejado de ser un joven padawan y básicamente se ha convertido en todo un caballero Jedi forjado por la propia experiencia como él mismo menciona en cierta sección. Su lucha por formar un movimiento en contra del Imperio se encuentra en momentos oscuros, pues las fuerzas de Palpitante y Vader solamente se han vuelto más dominantes. Luego de una peligrosa misión en Coruscant, nuestro héroe y claro, BD-1, no tienen más opción que aterrizar de emergencia en Koboh, planeta completamente nuevo para el universo de Star Wars diseñado en exclusiva para el juego. Ahí, una verdad se asoma entre las sombras sobre una vieja orden Jedi pero que podría llevar a un gran poder para poner fin a la injusticia a lo largo y ancho de la Galaxia.

Sobra decir que es sumamente pronto dar un juicio sobre el camino que toma la historia de Star Wars Jedi: Survivor, sin embargo, te puedo decir que me ha dejado con un más que grato sabor de boca. El tono mucho oscuro con un Cal claramente afectado por la época que vive y toda la lucha que ha hecho, funciona a la perfección con su inherente carisma. ¿Regresan viejos conocidos de la tripulación? Por supuesto, pero no diré mucho más. Ahora, ¿es necesario haber jugado Fallen Order antes de Survivor? Al menos en mi opinión luego de estas poco más de tres horas con el título, te diría que sí, totalmente. El relato se siente como una continuación que no se detiene demasiado a explicar qué es qué. Sin embargo, charlando con Jeff Magers, director de diseño en Respawn, se me dijo que en realidad cualquiera lo podía tomar. Repito, no comparto la opinión.

Del lado del gameplay me parece que Star Wars Jedi: Survivor está entregando justo lo que todos esperamos de una secuela, más de una que viene de un juego que nos maravilló por sus precisos controles y por cómo fue que se logró de verdad hacerte sentir como un Jedi. Por supuesto, hay cambios marcados tanto en el comportamiento de Cal, como en los mundos que recorre, pero la verdad es que cuando comencé con la prueba, me sentí como en casa, asunto que es totalmente positivo.

Te cuento que la porción del juego que pudimos probar comenzó una hora ya dentro de la historia, es decir, después de lo que se podría considerar el prólogo. Luego de pasar un pequeño tutorial que me recordó los básicos de cómo se controla Cal, comencé a sentir que sus movimientos fueron claramente refinados, haciéndolo sentir más preciso y sobre todo, letal. Claramente esto hace sentido con la propia narrativa del juego. El protagonista es un Jedi mucho más maduro que a lo largo de estos años, fue refinando su propia técnica y conocimiento de la fuerza.

Los básicos del combate regresan. Tenemos un golpe normal y uno especial o pesado con los que se pueden generar combos. El parry y el romper la postura de nuestros contrincantes en una mecánica central, mientras que usar la fuerza para alejar y acercar cosas, igualmente está de vuelta. Lo nuevo arranca cuando se te introduce a un nuevo poder que te permite hacer que un enemigo se ponga en contra de los otros. Bonito truco, pero tampoco algo fuera de este mundo. La cosa se pone mucho más interesante cuando te enteras de que las stances o posturas, ahora tienen un peso mucho más marcado en el combate.

Seguro recordarás que en cierto punto de Fallen Orden, se nos permite cambiar entre dos modos principales nuestro sable de luz. El normal y el doble, además de claro, este especial para separar el sable en dos y usar uno en cada mano. Dicho concepto ha sido llevado a un nuevo nivel en Survivor. Verás, en el nuevo juego tenemos lo que llaman stances que podríamos traducir como posturas. Cada una de ellas cambia atributos de nuestro personaje como su defensa, velocidad de ataque y rango. Con el sable separado en dos, usando uno en cada mano, eres mucho más rápido que si lo usas doble unido a la Darth Maul, el cual gana en daño pero es mucho más lento, por ponerte un ejemplo. Dichas stances también incluyen la del sable largo que tomó inspiración en la icónica arma de Kylo Ren, además de la del blaster. Sí, ahora Cal cuenta con una pistola láser para ayudarse.

Estas últimas dos stances que te menciono no las pudimos probar durante el evento, sin embargo, nos fueron mostradas en acción. Indudablemente, la del blaster fue la que más interés generaba, pues nadie la habíamos visto. En efecto, el tener esta arma permite que Cal haga ataques a distancia, pero hay que entender que para nada hace que el juego se transforme en un shooter. No, la pistola láser solo es una especie de complemento para el sable de luz. La espada láser sigue siendo el arma principal y los ataques melee siguen siendo la mecánica principal de combate. Algo que también llamó mucho mi atención fue lo violentas que por momentos son algunas animaciones, pues como seguro ya sabes, el desmembramiento hace acto de presencia. Lo que sí es que lucen geniales y hacen que el combate se sienta mucho más visceral.

De actual generación y… ¿mundos abiertos?

La pasada generación de consolas finalmente se empieza a quedar atrás. A pesar de que en efecto, siguen saliendo un montón de juegos tanto para el nuevo, como para el viejo hardware, la realidad es que también ya son cada vez más las producciones AAA que apuestan de lleno por lo más actual. EA, por ejemplo, es un publisher que justo ha tomado esta postura. El remake de Dead Space y Need For Speed Unbound, por ejemplo, ya solo salieron para PS5 y Xbox Series X|S. Ahora, con Star Wars Jedi: Survivor se tomará el mismo camino, intentando sacar provecho de todos los beneficios de estas máquinas de última generación.

Para la demostración del evento al que asistimos, se utilizó la versión de PC corriendo en un verdadero monstruo de máquina. Claro, al yo ser más bien un jugador de consola, pregunté qué podíamos esperar en un PlayStation o en un Xbox, a lo que se me contestó que algo muy similar. Evidentemente con algunas concesiones, pero se me aseguró que Star Wars Jedi: Survivor se verá igual de increíble que lo que vi en este previo, porque sí, el juego luce impresionantemente bien. Me costaba trabajo creer que es un producto hecho por Unreal Engine 4. La calidad de imagen, iluminación con Ray tracing, detalle de los escenarios y la animación tanto de enemigos, como de Cal, te hacen sentir que en efecto estás ante algo de nueva generación. De destacar que esto me haya pasado en un evento previo en donde suelen poner un build sin tanto retoque. El título se siente listo y muy bien pulido para salir al mercado.

Una de las dudas principales que existía alrededor de Star Wars Jedi: Survivor tenía que ver con su estructura. ¿Se seguiría el estilo Metroidvania con toques de Souls, o se apostará por algo totalmente nuevo? La respuesta es que es una mezcla de ambos. Al menos en el demo que pudimos probar, exploré niveles en toda la línea de Fallen Order, y otras zonas marcadamente más abiertas y “libres”.

Después de recorrer una zona de Koboh que como te decía, me regresó por completo a cómo es que todo funcionaba en Fallen Order respecto a estructura y diseño de niveles en donde ciertas áreas o cuartos están cerrados para que más adelante los puedas abrir o claro, el tema de que los enemigos derrotados vuelven a aparecer cuando descansas en un punto de meditación, llegamos a una zona abierta que puedes explorar a placer. Aquí, por ejemplo, me topé con un punto de interés que me llevó a otro lugar en donde sí vi pantalla de carga. En este lugar se me puso el reto de llegar de punto A a punto B sin que un láser gigante me pegara mientras saltaba entre plataformas. Sí, el reto en realidad fue de platforming, lo cual me alegró el día. Estoy seguro de que habrá de combate y de solución de puzzles. Como ya te lo estás imaginando, este elemento en específico funciona muy parecido a los famosos shrines de Breath of the Wild.

De igual forma, en cierto momento te aparece un mensaje que te indica que el pueblo de Koboh se puede mejorar si reclutas más NPCs. De esta parte no pude ver mucho más, pero de pronto suena como si todo se convirtiera en un Animal Crossing. Al momento de charlar con la gente de Respawn sobre todo esto, me comentaron que solo es una pequeña parte del juego que servirá para conocer a más personajes y para ampliar el sentimiento de progresión. Muy interesante y hasta cierto punto rara idea. De lo que sí estamos seguros es que este planeta será parte central de toda la experiencia.

The way of the Jedi

El balance en toda secuela es esencial y parece que Respawn lo ha logrado. Para nada era simple hacer una segunda parte para un juego tan destacado como Fallen Order, menos si tomas en cuenta que estamos hablando de un título sumamente reciente lanzado apenas hace cuatro años. Los también padres de Titanfall entendieron qué es lo que no debían tocar y a la vez, encontraron grandes áreas de oportunidad para mejorar. Star Wars Jedi: Survivor toma riesgos en temas de estructura con áreas abiertas que tal vez, no sean tan interesantes y que se puedan llegar a sentir como un añadido innecesario, esto claro, en el peor de los casos, porque igual seguiríamos con un juego brutalmente divertido de jugar. Porque sí, mis horas con este nuevo título han sido sumamente divertidas.

Importante mencionar que todo lo expresado en este contenido especial corresponde a una opinión preliminar de la experiencia. Falta tener el juego ya completo entre nuestras manos para poder dar un veredicto final. Lo que sí te puedo decir es que he quedado más que satisfecho y contento por lo que Star Wars Jedi: Survivor está poniendo sobre la mesa. Quedaría muy, pero muy impresionado y devastado si resultara que la cosa no salió bien al final del día. Lo más seguro es que el nombre de Cal Kestis esté luciendo en un montón de listas de lo mejor del año e incluso, como contendiente al siempre polémico y codiciado GOTY.

Recuerda que Star Wars Jedi: Survivor está programado para finalmente salir al mercado este 28 de abril en PS5, Xbox Series X|S y PC.