Hands On – Sand Land

De Akira Toriyama

Formar lazos con personas que no conocemos es algo indudablemente extraño, pero que pasa más de lo que podríamos imaginar. Sobre todo cuando encuentras una forma de entretenimiento o arte que te apasionan, es fácil que empieces a crear una relación con cierto autor a través de su obra y trabajo. Al ser uno de los dibujantes y cuenta historias más importantes de la cultura pop japonesa, haber generado cariño por Akira Toriyama es algo que se dio de forma natural, ya sea gracias a sus manga, anime o claro, videojuegos, casi todos tuvimos algo que ver con el padre de Dragon Ball. De todo lo anterior nos pudimos dar cuenta en carne propia tras la fuerte noticia de su fallecimiento hace unas semanas, lo cual, viene a sentirse aún más intenso al haber probado por primera vez uno de los últimos productos en los que estuvo involucrado. ¿Qué tal pinta el juego basado en Sand Land?

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar en el evento previo de Sand Land en las oficinas centrales de Bandai Namco en Irvine, California, en donde junto con varios miembros de la prensa internacional, pudimos probar por poco más de tres horas el juego. Debido a la propia naturaleza del producto y a los no tan destacados resultados que han tenido otros juegos basados en anime o manga, existía cierto escepticismo. De entrada, te podemos decir que estamos ante una experiencia con otros objetivos y con ambiciones mucho más importantes, pues se apuesta por un RPG de acción y mundo abierto con diferentes capas de profundidad que nos hacen pensar que se trata de un título con mucho potencial que podría dar la gran campanada una vez que se esté estrenando dentro de unas semanas más. Sí, estamos bastante emocionados e ilusionados por lo que viene de una de las últimas obras de Akira Toriyama.

Ardiente desierto… y más

Llevar cualquier película, anime o manga a un videojuego siempre será un proceso complicado, esto por la diferencia natural que hay entre cada forma entretenimiento. A lo largo de los años hemos visto a un sin fin de series que por medio de un juego, intentan recrear los hechos de cierto arco narrativo. Los resultados suelen ser medianos y en realidad, solo pensados para quienes ya consumieron la obra original, es decir, es casi imposible ver un anime a través de un videojuego. Sand Land está en una situación sumamente diferente en todo este aspecto, pues si bien, ya se está estrenando su serie animada, en realidad lo único de lo que teníamos de referencia era el manga que claro, no muchos han consumido para este momento.

Por ahora me es un tanto complicado hablarte precisamente de cómo es que Sand Land presentará la historia de Beelzebub y compañía, pues en el demo que tuvimos la oportunidad de probar, saltamos entre diferentes puntos de la campaña, además de que claro, la intención era que más bien viéramos qué ofrece a nivel de mecánicas de juego y de diseño de mundo abierto. A pesar de lo anterior, aprendimos cosas bastante interesantes que estoy seguro te alegrará saber, ya sea que hayas leído el manga, o que en esta vaya a ser tu primer acercamiento con la obra de Toriyama.

Lo primero que hay que decir al respecto es que el juego de Sand Land nos contará todos los eventos que vimos en el manga, es decir, desde que Beelzebub y Thief conocen al Sheriff Rao, hasta que cumplen con su cometido. En caso de que no lo sepas, te cuento que este arco es bastante breve, yendo directo al grano, por lo que era fácil imaginarse que su extensión no sería suficiente para un juego completo. Por tal motivo, se decidió expandir el lore de toda esta ahora franquicia, haciendo que el juego sea básicamente una secuela. A lo largo de todo lo que jugamos, las partes de historia que llegué a ver fueron totalmente nuevas para mi que ya leí el manga. No reconocí ni personajes ni facciones. ¿Qué tal pinta todo? La verdad, brutalmente interesante.

Por supuesto, una de las preguntas que inmediatamente se me vino a la mente luego de haber visto todo esto, fue la de qué tanto se habría involucrado Akira Toriyama con lo que es básicamente una secuela de Sand Land, pues recordemos, se suponía que esta serie iba a ser solo un arco narrativo y ya. En entrevista con Keishu Minami, productor del título en cuestión, se nos aseguró que el padre de Dragon Ball supervisó de cerca toda la nueva historia que se hizo para el juego, aprobando las nuevas aventuras que sus queridos personajes vivirán más allá del manga. Creo que con eso, todos podemos estar tranquilos. Evidentemente todavía nos falta jugar el título completo para saber cómo ha sido el resultado final. Por cierto, al parecer, no será un juego pequeño, pues se nos dijo que completarlo todo tomará alrededor de 60 horas.

RPG de acción, vehículos y mundo abierto

Sí, lo sabemos, otro juego de anime / manga. A excepción de solo un puñado de juegos, siempre que hablamos de títulos basados en anime o manga, la cosa suele ir mal. Incluso grandes series como One Punch Man o más recientemente, Jujutsu Kaisen, fueron víctimas de videojuegos verdaderamente terribles que para nada le hacen justicia a sus importantes nombres. Igualmente se me viene a la mente One Piece Odyssey, RPG mucho más elaborado pero que por diferentes razones, se terminó quedando corto. Pues bien, te cuento que ILCA, desarrollador que justamente estuvo detrás de dicho título de Luffy y compañía, está de regreso para Sand Land, cosa que claro, podría no emocionar demasiado, sobre todo si recordamos que ellos también fueron quienes estuvieron detrás de los no tan queridos Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl.

Antes de que entres en pánico o decepción total, hay varias cosas importantes que debes saber. Lo primero es que en realidad, los dos últimos trabajos de ILCA para nada fueron malos, solo no entraron dentro del gusto de algunos fans. Lo segundo y más importante es que te puedo decir que luego de todas estas horas de este primer encuentro con Sand Land, me topé con un juego ambicioso, con varias capas de profundidad y con un enorme potencial gracias al gran cuidado que según parece, tiene en cada uno de sus apartados. La verdad es que en ningún momento me sentí jugando un producto que solo fuera promocional de algo más o que tuviera el objetivo el de sacar dinero de los fans. Recordemos que Sand Land ni siquiera tiene muchos fans todavía, este juego precisamente tiene la misión de acercar a la audiencia a la franquicia, por lo que los compromisos son marcadamente distintos que si por ejemplo, habláramos de un título de Dragon Ball o de cualquier otra IP consolidada.

Dicho lo anterior, te cuento que Sand Land es un RPG de acción y mundo abierto, el cual, a pesar de que echa mano de conceptos y mecánicas ya probadas en cientos de ocasiones por otros juegos similares, también tiene algo de propuesta. El combate del juego está dividido en dos grandes pilares. El primero de ellos es cuando vamos a pie controlando directamente a Beelzebub, quien tiene dos tipos de ataques principales, así como la posibilidad de usar artes con la ayuda de Thief, Rao o cualquier otro personaje que esté en nuestra party. Aquí, el título se comporta de manera estándar y justo como esperarías de una experiencia de acción. Las peleas que experimenté fueron divertidas y los encuentros contra el par de jefes que vi, bastante retadoras, pero hasta ahí, nada fuera de lo común o que valga la pena destacar demasiado.

La cosa se pone mucho más interesante con todo el tema de los vehículos. Verás, casi en cualquier momento, podrás usar el icónico tanque del manga, así como una motocicleta ligera de gran velocidad, un robot de combate o una especie de silla voladora que me recordó a la que usaba Freezer de Dragon Ball Z antes de sus transformaciones, entre muchos otros. Cada una de estas máquinas que por cierto, se controlan marcadamente diferente, teniendo sus propias ventajas y desventajas, cuentan con dos tipos de disparos, así como con un ataque especial. Estas características pueden ser modificadas a placer y la verdad, quedé muy sorprendido por la enorme variedad de piezas que hay. Los combates a bordo de estos vehículos se sienten geniales, pues puedes ver todo el poder de fuego de tu tanque, por ejemplo, haciendo estragos en el enemigo. Te diría que en realidad, el punto central de Sand Land gira alrededor de toda esta idea.

Mi única duda al respecto es que al poder sacar tus vehículos prácticamente en cualquier momento, el combate a pie pierde algo de sentido, sobre todo en el mundo abierto; es decir, para que me voy a estar molestando en eliminar a los enemigos uno por uno en combate cuerpo a cuerpo, si puedo meterles un cañonazo con mi tanque y acabar con cinco o seis de ellos de golpe. No sé bien si todo el tema del combate a pie se vaya a limitar a espacios cerrados. Hablando de espacios cerrados, te cuento que en el demo también pudimos ver una sección dentro de un dungeon en la que tuvimos que resolver algunos puzzles de bajar y subir el nivel del agua para progresar, así como otra sección de sigilo. Sí, parece que Sand Land también apostará por variedad en su gameplay, no todo será combate.

La presentación gráfica y de rendimiento de Sand Land fue otra de las cosas que más me sorprendió. Esta prueba la realizamos en un PS5, el cual, corría el juego en un precioso 4K y a 60 cuadros por segundo totalmente estables. El título está siendo desarrollado en Unreal Engine y la verdad es que ILKA está haciendo un trabajo espectacular en retratar el arte de Akira Toriyama en cada uno de los assets que vemos en pantalla. El uso del cel shading es brutal y hace que casi te sientas dentro de ese mundo de dunas y altas temperaturas. Además, te puedo decir que el juego ya se siente terminado, pues sumado a su gran rendimiento, no me topé con bugs, glitches o con algún crash fatídico muy propio de eventos de previo de este tipo.

¿Más que un juego de anime/manga?

Estoy sumamente emocionado por lo que pude jugar de Sand Land. Luego de haber quedado enamorado por el manga, me parece que el juego le hará justicia a lo que es una de las últimas obras en las que el gran Akira Toriyama trabajó directamente. Me queda un gran sabor de boca y la idea de que ILKA nos estará deleitando con un gran título que romperá por completo la regla de que los juegos basados en un anime o manga son pésimos. Por supuesto, estas reacciones solamente son preliminares y algunas de ellas podrían cambiar una vez que podamos jugar la experiencia completa, pero de entrada, te puedo decir que sí debes de estar bastante emocionado por lo que Bandai Namco está a punto de lanzar.

Me habría gustado profundizar mucho más en cada uno de los aspectos de Sand Land como RPG de acción y de mundo abierto, pero como suele pasar en este tipo de eventos, el tiempo se fue como agua. Solo nos queda esperar con ansias al lanzamiento oficial que por cierto, se estará dando el próximo 26 de abril en PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC. Además, si quieres tener una probada de primera mano del título, te cuento que desde hace unos días, hay un demo disponible para todos.