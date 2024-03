Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 es un éxito

Tras su llegada al dominio público, en el 2023 vimos el estreno de Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, una película de horror protagonizada por Winnie-the-Pooh. La cinta fue odiada por todos, al grado de que para muchos fue el peor largometraje del año pasado. Ahora, para la sorpresa de todos, la secuela ya está disponible, y es una de las mejores películas de 2024, un plot twist que ni siquiera M. Night Shyamalan pudo ver venir.

Actualmente, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 cuenta con una recepción del 80% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, y de 85% por parte del público en general. Esto es un incremento sustancial del 3% y 50% que recibió la primera cinta respectivamente. Aunque la cinta no es perfecta, muchos están contentos con el trabajo final. Esto fue lo que comentó SciFiNow:

“Grotesco, portentoso y tonto… una mejora considerable con respecto a la película original, con la infancia perdida y dañada siempre en el centro, y el trauma nunca realmente muerto y enterrado”.

Por su parte, AV Club agregó:

“Este es el cine en su forma más punk rock: una vaca sagrada estridente, sin pulir, barata y destrozando el dedo medio hacia la corriente principal con suficiente talento en bruto en su interior para evitar que sea descartable”.

De igual forma, Dread Central señaló:

“’Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2′ es una gran mejora con respecto a su predecesor, cursi y extraño, pero demasiado serio para su propio bien”.

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 podría convertirse en una de las mayores sorpresas del 2024. Afortunadamente para algunos, este no es el final, puesto que ya está en desarrollo una cinta tipo Avengers, la cual reunirá versiones asesinas de múltiples personajes clásicos de Disney y la animación. Esto no solo incluirá a Winnie-the-Pooh, sino a Bambi y más, y esta cinta estará disponible en el 2025.

Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 llegará a los cines de México. En temas relacionados, puedes conocer más sobre secuela aquí. De igual forma, este es el universo cinematográfico de horror.

Nota del Editor:

Esta es una gran sorpresa. Si bien Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 está lejos de ser perfecta, es una mejora sustancial en comparación con la primera cinta. Si los creadores pueden aprender de sus errores, entonces hay esperanzas para este universo cinematográfico.

Vía: Rotten Tomatoes