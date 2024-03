El corto de Spider-Verse ya está disponible gratis

Originalmente, el próximo 29 de marzo de 2024 se iba a estrenar Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la tercera entrega en esta aclamada serie de películas animadas. Sin embargo, la cinta se ha retrasado de forma indefinida. Afortunadamente, esto significa que no veremos a Miles Morales este año, puesto que ya está disponible el corto de The Spider Within: A Spider-Verse Story completamente gratis en YouTube.

Así es, en estos momentos puedes acceder a la cuenta oficial de Sony Pictures Entertainment y disfrutar de The Spider Within: A Spider-Verse Story sin pagar un solo centavo. El corto animado tiene una duración de poco más de siete minutos, y está enfocado en Miles lidiando con un serio problema mental.

En este cortometraje, Miles tiene que enfrentarse a sus responsabilidades como amigo, estudiante, hijo y, sobre todo, ser Spider-Man. Agobiado por la presión, nuestro protagonista experimenta un ataque de pánico, lo cual provoca la manifestación de su ansiedad y miedos. Para vencerlas tiene que aprender a pedir ayuda, lo que puede ser un acto tan valiente como proteger la ciudad.

Este trabajo es parte de una alianza entre Sony Pictures Animation y la fundación de Kevil Love, famoso jugador de baloncesto, la cual quiere darle una mayor exposición a la salud mental, y busca que pedir ayuda deje de ser un tabú. Esto fue lo que comentó Jarelle Dampier, director de este corto, al respecto:

“Miles representa a muchos de nosotros que hacemos lo mejor que podemos en nuestra vida cotidiana. A menudo no nos damos cuenta de todo lo que hemos pasado hasta que nuestro propio cuerpo nos obliga a tomar conciencia de su experiencia. Mi intención es que ‘The Spider Within’ pueda motivar conversaciones más profundas entre amigos y familiares sobre sus propios viajes de salud mental, y espero que se sienta como una carta de amor para quienes adoran a Miles Morales”.

The Spider Within: A Spider-Verse Story se desarrolla después de los eventos de la primera cinta, pero antes de Across the Spider-Verse, y es un viaje personal, más que una pieza importante en la saga que Sony nos ha presentado. Lamentablemente, no sabemos cuándo es que volveremos a ver a Miles Morales.

Como ya lo saben, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sufrió de un retraso indefinido, por lo que el cierre de esta trilogía podría llegar en dos o más años a las salas de cine. Por lo mientras, The Spider Within: A Spider-Verse Story ya está disponible de forma gratuita en YouTube. En temas relacionados, Zendaya confirma su regreso como MJ en Spider-Man 4 del MCU. De igual forma, Nicolas Cage sería Spider-Man Noir en una serie live action de este personaje.

Nota del Editor:

Es bueno ver que Sony está haciendo lo posible para mejorar el reconocimiento de la salud mental, y de una forma sumamente atractiva. Si bien este corto no es crucial para entender la trilogía de Spider-Verse, podría ser la obra más importante del arácnido para muchas personas.

Vía: Sony Pictures Entertainment