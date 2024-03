Sony gana demanda multimillonaria

En el 2017, Genuine Enabling Technology, también conocido como GET, emitió una demanda en contra de Sony, señalando que PlayStation había violado una patente registrada por ellos, en donde se establece una forma en la que los controles y consolas se conectan entre ellos. Después de varios años de batallas legales, recientemente se llegó a una conclusión en favor de Sony.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos falló a favor de Sony y decidió que las consolas y controles de PlayStation no infringen la patente, evitando así pagar una multa de $500 millones de dólares. En su momento, GET mencionó que el hardware de PlayStation envía una señal de frecuencia de “variación lenta” para las entradas de los botones y una señal de frecuencia más alta para los controles de movimiento, algo que, según ellos, no era posible hasta que su patente proporcionó la solución.

Por su parte, Sony argumentó que GET no había demostrado que un componente específico de sus controladores fuera “estructuralmente equivalente” a los diagramas de la patente de GET. El juez estuvo de acuerdo y, diciendo que GET “no había planteado una disputa de hecho”, falló a favor de Sony, cerrando así este caso.

Sin embargo, parece que GET no se ha dado por vencido en este tema, puesto que aún tiene una demanda similar en curso contra Nintendo. Originalmente, este conflicto legal falló a favor de Nintendo en 2020, pero la decisión fue revocada en 2022 por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, y aún está en curso, aunque es probable que se dé a conocer un resultado similar en el futuro. En temas relacionados, PlayStation 5 y sus exclusivas dominan las ventas de febrero. De igual forma, Sony ha detenido la producción del PlayStation VR2.

Las demandas de este tipo tienen que ser muy específicas para funcionar. Si una compañía, como GET, no presenta información detallada que apoye su caso, es muy probable que las grandes empresas terminen por ganar. Cuando hablamos de este tipo de tecnologías, es fácil señalar que hay múltiples cambios que logren crear una distinción entre la patente y otro trabajo similar.

