Hands On – Black Desert: Land of the Morning Light

Sobreviviendo la duda

Los juegos como servicio se han convertido en uno de los temas más polémicos dentro del medio. Desde hace ya un par de años, cada determinado número de meses, se anuncia que varios títulos regidos por este modelo de diseño y de negocio, tienen que cerrar sus puertas. Incluso grandes producciones de los estudios y publishers más importantes del mundo, simplemente no funcionan y se vienen abajo. La cosa es que simplemente no existe una fórmula mágica y ni siquiera los casos de éxito entienden bien por qué es que tuvieron éxito. Indudablemente, uno de los grandes ejemplos de lo anterior es el conocido originalmente como Black Desert Online, MMORPG lanzado en Corea del Sur en diciembre de 2014 y que hasta la fecha, se mantiene como una de las experiencias más consumidas y que más dinero generan en su país de origen. Desde 2016, Pearl Abyss, el estudio detrás de todo, ha intentado conquistar al resto del mundo con resultados discretos, lo cual, espera cambiar muy pronto con el lanzamiento de una expansión completamente nueva bajo el nombre de Land of the Morning Light.

Hace tan solo unos días tuvimos la oportunidad de visitar las oficinas de Pearl Abyss en Los Ángeles, California, para junto con varios medios de la prensa internacional, probar dicha expansión y de paso, familiarizarnos con el mundo de Black Desert, el cual, justo como nos lo esperábamos, es un auténtico monstruo el cual indudablemente intimida a cualquiera que lo quiera conocer, pero que cuando lo haces, te topas con producto lleno de grandes ideas basadas en un core gameplay bien aterrizado y completamente diseñado para atrapar a todo el que le dé la oportunidad. El tema siempre sigue siendo el del tiempo. ¿A qué hora dedicarle decenas, sino es que cientos de horas a un MMORPG de tal dimensión, cuando el mercado ya está repleto de grandes experiencias de todo tipo? Un enorme dilema al que nos enfrentamos todos los entusiastas del gaming.

¿Qué es Black Desert?

Creo que lo más prudente es que antes de pasar a contarte sobre Land of the Morning Light de manera específica, lo mejor es describirte de manera general qué es Black Desert y cómo es que se diferencia de otras experiencias similares que hay allá afuera, pues como ya te lo adelantaba, es un raro caso de éxito que tiene completamente dominado a su mercado local, pero que ha encontrado un reto mucho mayor al momento de intentar conquistar a occidente.

Black Desert es un RPG masivo online desarrollado y publicado por Pearl Abyss, principalmente inspirado por viejos cuentos de fantasía medieval occidental. Sí, lo sé. Esto suena totalmente genérico y sin nada de personalidad propia, sin embargo, te puedo decir que si bien, es mucho más fácil sentir atracción por algo como Final Fantasy XIV o el propio The Elder Scrolls Online, por ejemplo, acá tenemos un lore verdaderamente profundo, con bastantes ramificaciones al que indudablemente, dan ganas de entrarle de lleno. Por supuesto, cosas como la convivencia y grandes eventos en los que tienen que participar decenas de jugadores al mismo tiempo, es otras de las marcadas características de este juego.

Lo que más llamó mi atención de este primer acercamiento que tuve con Black Desert, ni siquiera fue todo lo que te mencioné hace un momento, pues creo que más bien, el éxito de este MMORPG reside en su divertido, y muy original sistema de combate. Lo primero que hay que decir al respecto es que estamos ante un juego de rol de acción, en el que lo más importante es ir encadenando diferentes acciones para generar movimientos mucho más agresivos y que claro, produzcan más daño al enemigo. Para serte sincero, el título se siente casi como si más bien estuvieras jugando un shooter en tercera persona, pues usando el puntero del mouse, tienes que indicar exactamente en donde es que tu agresión debe aterrizar.

Otro elemento sumamente llamativo de todo esto, es que en apariencia, es un sistema bastante sencillo en el que tenemos un ataque débil, uno fuerte y un movimiento para esquivar o bloquear al enemigo. O sea, los fundamentos del combate de Black Desert son verdaderamente sencillos de tomar e incluso funcionan sin la necesidad de que alguien te explique demasiado. Lo interesante viene cuando te das cuenta que la manera en la que vayas mezclando tus diferentes acciones, generará movimientos especiales para producir magias y demás ataques elementales que claro, producen un mayor daño en el contrincante al que estás enfrentando.

Claro que hay una dura barrera a superar con cosas como el sistema de inventario y de administración de quests, pero en temas de combate como tal, la cosa es mucho más simple de lo esperado, pues en realidad tenía en mente que sería como World of Warcraft en la que nuestra interfaz de usuario está repleta de diferentes movimientos, casi cada uno representando en un diferente botón del teclado. Por cierto, para este primer acercamiento con Black Desert, decidí utilizar a la clase de Striker, la cual, está principalmente compuesta por fuertes ataques melee a muy corta distancia. Lo disfruté bastante y creo que al final, puedo decir que elegí bien, cosa nada sencilla si tomas en cuenta que actualmente, el juego presume más de 20 clases diferentes, cada una con una abrumante profundidad que te tomará muchas horas poder dominar.

Sobre el modelo de negocio del juego, ocurre algo bastante curioso, pues en Corea del Sur, Black Desert es un juego totalmente gratuito que monetiza a través de microtransacciones, muchas de ellas que fácilmente podrían ser consideradas en esta parte del mundo como Pay to Win. De acuerdo con lo que platicamos con la CEO de Pearl Abyss USA, en Corea, el concepto ni siquiera existe, es decir, para nada está mal visto usar dinero real para por ejemplo, ganar nivel. En nuestro territorio, el título se vende en Steam por unos módicos $10 dólares, pero en realidad, sigue el mismo sistema.

Esto fue solo un primer acercamiento con Black Desert, juego con el que pasamos alrededor de cinco horas pero que como seguro te imaginarás, sientes como si solo hubieran sido solo unos cuantos minutos por todo lo que nos faltó explorar. Algo que noté es que existen un montón de quests y aventuras de cosas fuera del combate como pescar o recolectar recursos. La verdad es que me habría encantado poder ver de qué van, pues siempre me ha parecido muy interesante cuando un juego de rol decide hacer de un lado el tema de violencia y apuesta un poco más por mecánicas basadas en actividades no violentas.

A la tierra de la luz diurna

Dicho todo lo anterior, ahora creo que sí es momento de pasar a platicarte más sobre lo que viene con Land of the Morning Light, una de las más grandes expansiones y contenidos que jamás se hayan lanzando para este juego que ya se acerca peligrosamente a la década de existencia, misma que en efecto, de acuerdo con lo que nos platicaron algunos de sus desarrolladores, ha sido el trabajo más ambicioso que se ha hecho hasta el momento por un montón de razones y que claro, tiene como principal misión cautivar a la mayor cantidad de nuevos jugadores.

Quitemos la principal pregunta de la mesa de una buena vez. ¿Tengo que haber jugado todo el contenido previo de Black Desert para entrarle a Land of the Morning Light? La respuesta es que no. Esta expansión puede ser sin problema tu primera acercamiento con el juego. Todos los quests, enemigos y jefes, se ajustan a cualquier nivel que tenga tu personaje, de hecho, puedes iniciar desde nivel 1 con un personaje totalmente nuevo en la isla/continente en donde se lleva a cabo todo este nuevo contenido. Sí, incluso te puedes saltar por completo el resto de la historia e ir entendiendo de buena forma lo que está pasando acá. De lo que sí debes de estar consciente es que estás entrando a un complejo MMORPG que exigiría de tu tiempo, disposición y atención para que lo puedas disfrutar.

Land of the Morning Light es una auténtica celebración del folklore coreano y de todo lo que se desprende la cultura popular de aquel país asiático, asunto que evidentemente contrasta intensamente con lo que es el resto de Black Desert, el cual, como ya te lo contaba hace unos momentos, más bien sigue la línea tradicional de la fantasía occidental clásica. A mi parecer, este intento por darle un giro a la experiencia con algo tan fresco, le viene perfecto al MMORPG, pues la verdad es que me cuesta trabajo pensar en otro juego que base sus conceptos en cómo es que funciona Corea del Sur hacia adentro.

Cuando hablo del folklore coreano lo digo de la manera más literal posible, pues prácticamente todos sus quests e historias, están basados en relatos que normalmente se le cuentan a los niños y que en realidad, cualquiera que haya crecido en ese país, podrá reconocer inmediatamente. Acá, la cosa es que para nosotros los extranjeros, es una gran oportunidad de acercarnos a una cultura que como te lo mencionaba, no siempre está en un medio de entretenimiento. Por cierto, esta expansión está fuertemente cargada de narrativa y de cinemáticas, cosa que no pasa demasiado con el juego principal, además de que el equipo desarrollador recibió asesoría directa de la secretaría de cultura y turismo de Corea del Sur, esto claro, para tener una representación mucho más acertada de lo que en realidad es ser coreano.

Land of the Morning Light es claramente el contenido más ambicioso que lleva el ciclo de vida de Black Desert, para prueba, tenemos que la expansión nos lleva a un continente completamente nuevo verdaderamente masivo, el cual, está cruzando un vasto océano de lo que es la tierra principal del juego. En dicho lugar que por cierto, precisamente llegamos como si fuéramos totalmente ajenos a las culturas que ahí habitan, tendremos que completar ocho distintas historias, cada una basada en un cuento clásico coreano que va desde un codicioso hombre que fue transformado en un horrible cerdo, hasta una mujer virgen que murió estando enamorada. ¿En serio esos cuentos le cuentan a los niños en Corea?

Algo que es sumamente interesante es que dichos relatos o quests principales, se pueden completar en el orden en el que quieras. A tu llegada a la isla, sí tienes que seguir una línea establecida, pero poco después, el juego te suelta por completo para que tomes el orden que mejor te parezca. Otro importante detalle a mencionar es que todo el contexto y estética en general, está basado en los primeros años de la dinastía o periodo Joseon, la cual, gobernó la península coreana del siglo XIV al siglo XIX.

Al final de cada uno de los relatos que te mencioné, deberás de enfrentar a un jefe. Algo que me faltaba contarte de todo lo que representa a Black Desert, es que buena parte de su experiencia y personalidad en general, se basa en sus jefes, los cuales, son enemigos formidables a los que cuesta un montón de trabajo derrotar. Dicho asunto es tan importante que otras de las grandes novedades de Land of the Morning Light es que viene con un modo conocido como Boss Blitz, el cual, te deja enfrentarte de manera casi inmediata con todos estos nuevos jefes, dejándote elegir su nivel de dificultad. En caso de que consigas derrotarlos, se te recompensará con equipo de todo tipo para que tu personaje use en la historia principal.

Como te puedes dar cuenta, Land of the Morning Light es un contenido verdaderamente inmenso y lleno de cosas por hacer, el cual, también está diseñado para que quienes llevan cientos de horas con el juego, encuentren algo de sustancia, además de ser un buen recibimiento para quienes llegamos como nuevos. Algo que me habría encantado es que si bien, la expansión te lleva un poco de la mano al inicio, no suele ser muy clara con cosas básicas sobre cómo iniciar o terminar un quest. Es un sistema que encontré confuso y que no entiendo bien por qué se usa un lenguaje tan distinto a lo que es el estándar de la industria. Claro que siempre hay que entender que el mundo del MMORPG es uno que se cuece por a parte y que no necesariamente está interesado en ser digerible para quienes solemos consumir otro tipo de experiencias.

Todo un universo

Yo siempre he considerado que en todo medio de entretenimiento y en general en cualquier aspecto de la vida, lo mejor es expandir nuestros horizontes lo más que se pueda. A pesar de que si bien, en el pasado había tenido acercamientos con otros MMORPG, la verdad es que nunca me he sentido particularmente atraído por sus formas, más por todo el tiempo que te requieren; es decir, quien juega un título de este tipo, suele solamente jugar este juego en particular y nada más. Para mí, es inaceptable estarme perdiendo de otras cosas. Como sea, te puedo decir que mi tiempo con Black Desert: Land of the Morning Light fue bastante disfrutable, pues además de aprender mucho más de esta forma de diseño, tuve un fuerte acercamiento con la cultura coreana y todo lo que nos puede ofrecer a los occidentales.

Black Desert: Land of the Morning Light está programada para lanzarse este 14 de junio solamente en PC. A pesar de que como seguro bien sabes, Black Desert cuenta con versión para PS4 y Xbox One, por ahora no existen planes de que esta expansión llegue a consolas. Importante mencionar que el contenido ya salió en Corea del Sur hace un par de meses y hasta el momento, la recepción ha sido marcadamente positiva.