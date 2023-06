Descubren el sistema de experiencia de Tears of the Kingdom

¿Has notado que Link ha obtenido nuevas armas brillantes o que hay nuevos jefes Bokoblins rondando por Tears of the Kingdom? Bueno, puede que haya una razón para eso.

Para aquellos que no lo sabían, Breath of the Wild en realidad presentaba un sistema invisible de puntos de experiencia, donde Link “subía de nivel” a lo largo del juego, enfrentando enemigos más difíciles y obteniendo mejores equipamientos a medida que avanzaba. Curiosamente, parece que lo mismo sucede en Tears of the Kingdom.

Austin John Plays hizo un excelente video explicando cómo funciona este sistema, pero es importante tener en cuenta que en este momento es principalmente especulación, ya que no ha habido ninguna exploración exhaustiva de los datos del juego hasta ahora. Sin embargo, considerando que Breath of the Wild tenía esta misma característica, es muy probable que el sistema de Tears of the Kingdom sea bastante similar. Para obtener un resumen rápido del sistema, echa un vistazo al video de IGN a continuación.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: Como dice la nota, si estaba en Breath of the Wild seguramente está en Tears of the Kingdom ahora que ya está expuesto hay que explotarlo a conveniencia.