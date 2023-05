Zelda: Tears of The Kingdom recibe nueva actualización

Hace justamente una semana se lanzó The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, título que ha sorprendido tanto a la prensa como a los fanáticos, pues cumple con toda la regla de ser una secuela digna. Y si bien su estructura sirve bien, de vez en cuando hay pequeños bugs que pueden interrumpir ligeramente la experiencia de quien esté probando el juego.

Por esa misma razón, Nintendo ha liberado el parche 1.1.1, mismo que corrige ciertos detalles como la imposibilidad de completar la misión principal bautizada como “ La Puerta Cerrada” y también se le da estabilidad al juego en general. Más allá de eso, no hay cambios tan notorios que los seguidores puedan identificar a primera vista.

Vale la pena mencionar, que por ahora algunos glitches de los cuales los jugadores se han aprovechado no se han arreglado, entre ellos está la técnica de duplicación de objetos para arrojar. También hay uno que permite generar más escudos, y que ha hecho a los usuarios replicar los más fuertes como el icónico escudo Hyliano que se conoce de toda la vida en la franquicia.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Perfectly Nintendo

Nota del editor: Ojalá se tarden un poco en eliminar el glitch de duplicación, la verdad era la mejor forma de generar rupias rápidamente, puesto que en esta ocasión los trajes que te puedes comprar son bastante caros.