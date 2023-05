Empresas de Japón dan vacaciones para jugar Tears of The Kingdom

Ya casi se ha cumplido una semana desde que se lanzó The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, título que ha sorprendido a propios y extraños debido a su buen diseño y horas de entretenimiento. Sin embargo, no todos tienen el tiempo suficiente para poder consumir juegos tan grandes, y ante esto algunas empresas de Japón han implementado una solución.

Según lo que se comenta en el medio conocido como Japan Times, hay personas en dicho país que han solicitado sus vacaciones justo con la salida del videojuego el pasado 12 mayo. Sorprendentemente, en el caso de muchos, los jefes no han tenido problema con otorgar este período libre, esto con tal de que tengan la recreación suficiente para volver al trabajo.

Esta es una cita hecha por la fuente:

Esto podría indicar que cuando se lanzan juegos enormemente populares como este, un número significativo de empleados elige jugar en lugar de trabajar, independientemente de las circunstancias, y las empresas prefieren que los empleados utilicen sus días de vacaciones legalmente permitidos en lugar que se reporten enfermos.

Es un fenómeno que puede ser similar al de la saga Dragon Quest, pues siempre se exige que cualquier título de esta marca debe salir en los fines de semana, esto para que los trabajadores no falten a sus obligaciones diarias. Además, los jefes empresariales prefieren que pidan los días de vacaciones a que dejen proyectos a mitad de transcurso.

Vía: Japan Times

Nota del editor: Ojalá eso pasara en otros casos distintos, pues aquí muchos no tuvimos la oportunidad para hacer eso. Por eso ahora que el juego está disponible, estamos esperando con ansias el fin de semana para invertirle todo el tiempo posible antes del lunes.