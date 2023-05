¿Qué desbloquean los amiibos en Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es compatible con amiibo, incluyendo figuras amiibo anteriores de Zelda y una nueva versión de Link específica para el juego. Al igual que en Breath of the Wild, puedes escanear amiibos desde tu rueda de habilidades para obtener objetos adicionales, algunos de los cuales están tematizados con juegos anteriores de The Legend of Zelda.

Las recompensas de los amiibo van desde telas para el parapente hasta armaduras, armas o materiales, dependiendo de la figura en cuestión.

Por ejemplo, escanear el amiibo de Majora’s Mask Link te brinda la oportunidad de obtener telas temáticas para tu parapente o el conjunto de Fierce Deity. Además, los amiibo a menudo tienen un tema que atraviesa a sus respectivos personajes, como la mayoría de los amiibo de Link que suelen soltar un tipo de espada genérica, o los amiibo de Zelda que otorgan minerales, hierbas y flores.

Ten en cuenta que no se garantiza recibir cada recompensa respectiva cada vez que escanees, lo que significa que debes seguir tocando los amiibo varias veces para desbloquear todos los objetos relacionados.

Con un límite de escaneo una vez al día por amiibo individual, puede llevar un tiempo desbloquear todo lo que hay en el conjunto de recompensas de esa figura. Sin embargo, la buena noticia es que prácticamente todo lo que un amiibo puede desbloquear también se puede encontrar en el juego, así que considera esto como un atajo adicional para obtener varios objetos temáticos, aunque con un poco de suerte involucrada.

Aquí están las desbloqueos de amiibo confirmados en Zelda: Tears of the Kingdom hasta ahora:

Set de Amiibo Amiibo Posible recompensa Tears of the Kingdom Link (Tears of the Kingdom) Tela temática para parapente, Espada (Broadsword, Claymore etc.) Breath of the Wild Boboblin (Breath of the Wild) Por confirmarse Daruk (Breath of the Wild) Casco divino Vah Rudania Guardian (Breath of the Wild) Por confirmarse Link Archer (Breath of the Wild) Por confirmarse Link Rider (Breath of the Wild) Tela temática para parapente, Espada (Broadsword, Claymore etc.) Mipha (Breath of the Wild) Casco divino Vah Rudania Revali (Breath of the Wild) Casco divino Vah Medoh Urbosa (Breath of the Wild) Casco divino Vah Naboris Zelda (Breath of the Wild) Mineral (Opal, Topaz etc.), Vegetables and herbs Super Smash Bros. Ganondorf (Super Smash Bros.) Claymore del anochecer Link (Super Smash Bros.) Epona Sheik (Super Smash Bros.) Máscara de Sheik Toon Link (Super Smash Bros.) Sword drop (Broadsword, Claymore etc) Young Link (Super Smash Bros) Claymore de soldado, Carne Zelda (Super Smash Bros.) Mineral (Ópalo, Topacio etc.), Vegetales y hierbas 30th Anniversary Link (8-bit) Set del héroe, Espada del héroe, espada (Broadsword, Claymore etc.) Link (Majora’s Mask) Set Fierce Deity, tela temática de parapente, espada (Broadsword, Claymore etc.) Link (Ocarina of Time) Set del tiempo, espada (Broadsword, Claymore etc.) Toon Link (Wind Waker) Set del viento Zelda (Wind Waker) Mineral (Ópalo, Topacio etc.), Vegetales y hierbas Misc Link (Link’s Awakening) Set de armadura Awakening Link (Skyword Sword) Set del cielo, espada (Broadsword, Claymore etc.) Link (Twlight Princess HD) Epona, set de Twilight Wolf Link (Twilight Princess HD) Carne Zelda and Loftwing (Skyward Sword) Tela temática para parapente, Espada (Broadsword, Claymore etc.)

Vía: Polygon

Nota del editor: ¿Ya les llegó su copia de Tears of the Kingdom? Pues vayan pidiendo sus amiibos porque vean todo lo que pueden estar perdiendo.