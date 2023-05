David Jaffe continúa criticando a Zelda: Tears of The Kingdom

Hace algunos días el creador de God of War, David Jaffe, estuvo en el foco de atención debido a ciertos comentarios hacia el nuevo videojuego, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, mismo que ha sido elogiado por los miedos. Su opinión en concreto se relaciona a los gráficos y estilo artístico del título, el cual no le ha parecido de lo más destacado.

Con esto mucha gente ha llegado a su cuenta de Twitter para comentarle que esto no es importante en un juego de este estilo, sobre todo por el ya conocido tema de que no hay potencia suficiente. Y a pesar de que todo esto ya contaba con un cierre, parece que quiere seguir hablando de esta aventura, soltando un nuevo tweet en el que se vuelven a criticar los gráficos.

Aquí lo puedes ver:

Don't worry, fellas! I had AI fix it! Now we're talkin'! Someone should send this to the folks at Nintendo and show them how to do the art next time. https://t.co/94J8CWDD2h pic.twitter.com/TV3aAmCPJD — David Jaffe (@davidscottjaffe) May 18, 2023

¡No se preocupen, muchachos! ¡Hice que la IA lo arreglara! ¡Ahora estamos hablando! Alguien debería enviar esto a la gente de Nintendo y mostrarles cómo hacer el arte la próxima vez.

Con este comentario ha dado a entender que Nintendo debería optar por un tipo de arte más realista para sus juegos, algo que la compañía no ha implementado desde hace bastantes años atrás. El último videojuego de la franquicia que se fue por este tipo de arte es Twilight Princess, el cual a día de hoy ya no luce tan bien en comparación a otros lanzamientos.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Switch.

Vía: Twitter

Nota del editor: Creo que esto ya es solo querer llamar la atención. El primer juego se ve casi idéntico y nadie se quejó tan fuerte en ese entonces. Básicamente no hay que hacerle caso a Jaffe y sigamos felices jugando.