Cómo desbloquear el final verdadero de Zelda: Tears of The Kingdom

Ya casi estamos a una semana de que se haya lanzado The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, videojuego que desde ese día se ha consagrado como uno de los favoritos del año por mucha gente. Y si bien hay fanáticos que no han soltado el control y ya terminaron el juego, aún hay otros que tienen ciertas dudas con sus secretos profundos de historia.

Al igual que con Breath of The Wild, en este juego se cuenta con recuerdos que complementan la narrativa del mismo, mismos que desbloquean una escena final tras recuperarlos todos. Solo que en esta ocasión la misión es mucho más sencilla, pues aquí se cuenta con jeroglíficos para identificar el lugar donde se encuentran las denominadas lágrimas de dragón.

Realmente la misión no es imposible, pues a lo largo del mapa el usuario se puede encontrar con estos lugares e identificar el lugar correspondiente a estas escenas cinemáticas que complementan lo que está viviendo Zelda. Solo que hay un problema, pues al juntar todas las escenas, incluso con los objetivos de los nuevos campeones, es notorio que falta una escena.

Esa se encuentra justamente en el bosque pérdido, y se desbloquea cuando hablamos de nueva cuenta con el icónico árbol Deku, es la escena 01 del menú dado que es un recuerdo que se da mucho antes de que Zelda y Link entren al inicio del juego. Sin embargo, conseguir esto no es fácil, pues primero hay que ayudar al personaje a librarse de una amenaza en su interior.

Cuando el jugador por fin haya conseguido eso, podrá hablar con el árbol y así sacar la escena. Eso significa, que al tenerlas todas disponibles, al derrotar al jefe final saldrá una sorpresa al finalizar los créditos.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible en Switch.

Vía: Gamewith

Nota del editor: La manera de sacar la escena adicional es muy parecida a la del juego pasado, solo que ahora es más fácil. Pues en BOTW encontrar los recuerdos era complicado, solo teniendo como pistas de lugares no tan claros.