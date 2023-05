Detectan inconsistencia en la trama de Dragon Ball

La franquicia de Dragon Ball a lo largo de su historia ha establecido ciertos detalles, esto con los personajes que el pequeño Gokú fue conociendo a lo largo de la aventura por coleccionar las esferas del dragón. Y justamente con estas últimas, los fans han detectado ciertas inconsistencias, ya que en uno de sus episodios, Sheng Long, habla desde el posible ego.

En uno de los primeros capítulos del manga, el número 111 para ser más exactos, nos encontramos en la última parte de la saga de Tao Pai Pai, donde Gokú derrota a este rival y logra reunir las esferas del dragón. Teniendo como resultado la petición de un niño conocido como Upa, quien le pide al ser omnipotente que reviva su padre derrotado por el ya mencionado mercenario.

En su diálogo se establece que “no hay ningún deseo que no pueda cumplir”, algo que se escucha conveniente para quien desee usar estos artefactos a su favor, ya sea para el bien o para el mal. Sin embargo, esa frase del dragón es algo que se contradice después en la obra, ya que después entran reglas que no hacen sentido con lo mostrado en la narrativa.

Primero, se establece que una persona no puede ser revivida más de una vez, también que no puede transportar a alguien si este no lo desea, incluso fue incapaz de convertir en humanos a los androides 17 y 18. Esto nos da a entender, que el autor tal vez metió una frase que tal vez no iba en ese diálogo, pues al parecer Sheng Long no es un ser todopoderoso.

Claro, después llegó Dendé a cambiar las cosas, pues de otra manera, personajes como Krillin no habrían podido revivir por una nueva ocasión, luego de que Buu destruyera la tierra con muchos seres vivos. Pues se le agregó la capacidad de incluso hacer viajes bastante largos. En conclusión, se puede decir que hay un ligero agujero de trama.

Vía: Screenrant

Nota del editor: La verdad detectar errores en este tipo de obras es muy rebuscado, ni siquiera el autor se acuerda de ciertas cosas que le puso. Entonces, lo mejor sería pasarlo bien con su historia.