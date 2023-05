Nintendo habla acerca de la muerte de Switch

Algo de lo que no cabe duda, es que Nintendo Switch es una de las consolas más exitosas de la historia, la cual en estos momentos lleva poco más de 125 millones de unidades distribuidas en el mundo. Eso mismo ha hecho que las ventas puedan bajar de forma sustancial, y eso se nota en los lanzamientos AAA que quedan, los cuales no son muchos.

Todo esto indicaría que la siguiente consola la deberían tener lista para 2024, dado que por ahora no hay en el mapa muchos juegos de sus propios estudios en desarrollo, por ahora solo se sabe de Pikmin 4 y Metroid Prime 4. Hace días acaba de salir otro grande, Zelda: Tears of The Kingdom, por lo que razones enormes para un Switch para quien no la tenga no hay.

Esto es lo que comentó el CEO de la empresa en su momento:

Las ventas han sido constantes al ingresar al cuarto trimestre, pero en el séptimo año de Nintendo Switch, podría ser difícil aumentar las ventas de unidades solo con iniciativas relacionadas con el hardware. Queremos mantener un alto nivel de compromiso con el hardware y crear una nueva demanda no solo lanzando nuevos títulos, sino también trabajando más para transmitir el atractivo de los títulos existentes. Nintendo Switch estará llegando a su séptimo año de ventas en marzo, y vemos esto como un territorio desconocido en la historia de nuestras plataformas de videojuegos dedicadas. En estas circunstancias es difícil imaginar que las ventas de hardware sigan creciendo al mismo ritmo que lo han hecho hasta la fecha. Sin embargo, hay títulos en desarrollo para Nintendo Switch, y se seguirán proponiendo nuevos títulos en el futuro.

Hasta estos momentos se espera que la empresa despida la consola con algo bastante grande, y muchos ven su salida en algún Mario estilo Odyssey, pero parece que Nintendo no apostará por su plomero, al menos hasta que salga el nuevo dispositivo. Su expectativa de ventas es de 15 millones para antes del próximo mes de abril, misma que podría cumplirse si sacan algo llamativo.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Realmente no sé si sacar un Mario sea la solución. Claro, va a vender mucho en cuestión de copias por ser esa saga, pero más consolas es algo que puede ser complicado. Sería mucho mejor que ese juego, en caso de que exista, lo saquen para la próxima generación.