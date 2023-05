Nintendo encuentra pirata de Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se filtró más de una semana antes de su lanzamiento y causó un frenesí en Nintendo, con la compañía enviando solicitudes de eliminación de derechos de autor a Discord, Twitch, Twitter y más. Ahora el juego está oficialmente disponible, pero algunos piratas siguen descargándolo ilegalmente y Nintendo está vigilando.

“Vaya, ¿cómo diablos lo descubrió Nintendo? Incluso saben exactamente cómo lo hice, ¿qué diablos?”, escribió un jugador en el subreddit de Switch Pirates. El usuario, llamado RevolutionaryToe6738, compartió una copia de una notificación de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital que le envió Comcast, advirtiéndole sobre la actividad infractora. Específicamente, también contenía información sobre qué archivo de Tears of the Kingdom estaba pirateando el jugador, de dónde lo obtuvo y cómo.

“Sí, la mayoría de los torrents para todo están rastreados”, escribió un comentarista a medida que el hilo se volvía viral, refiriéndose a las compañías de vigilancia de propiedad intelectual que intentan registrar las direcciones de internet de los usuarios de torrents en nombre de los titulares de derechos de autor. “¿Puedo seguir jugando si solo me desconecto de Wi-Fi o debería hacer lo que dicen y esperar que no tomen medidas?”, respondió RevolutionaryToe6738. La gran popularidad de Tears of the Kingdom generó largas filas fuera de las tiendas el día del lanzamiento e aparentemente ha inspirado a recién llegados en el mundo de la piratería en Internet. RevolutionaryToe6738 no respondió a la solicitud de comentarios.

No está claro cuántos otros piratas de Zelda han recibido notificaciones similares de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de sus proveedores de Internet. (Los usuarios de torrents que reciben tales advertencias generalmente no enfrentan consecuencias legales, aunque un infractor reincidente puede ser desconectado por su proveedor de servicios de Internet).

En los preparativos para el lanzamiento, el intento de Nintendo de frenar las filtraciones llevó a que algunas solicitudes de eliminación fueran demasiado exageradas, afectando a canales de Twitch y cuentas de redes sociales que simplemente compartían imágenes de vista previa oficialmente autorizadas del juego. Nintendo incluso brevemente afectó a sus propias cuentas de Zelda en Twitter con una notificación de eliminación.

La compañía tampoco se ha conformado simplemente con borrar las filtraciones y los archivos de juegos piratas de Internet. Recientemente, solicitó por citatorio información personal a Discord de un usuario involucrado en la difusión de copias del libro de arte de Tears of the Kingdom y ha estado demandando a sitios de ROMs durante años, y ganando tales conflictos legales.

Vía: Kotaku

Nota del editor: No puedo creer que el tipo pensó que no lo iban a encontrar si se estaba conectando a internet. Es como robarle una prenda a tu vecino y usarla cada vez que sales en su compañía.