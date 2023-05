Con conexiones extremadamente tangibles de uno a otro, en realidad hay una sorpresa agradable para todos al saber que Tears of the Kingdom realmente lee tus datos guardados de Breath of the Wild y te obsequiará algunos regalos por ser tan fieles jugadores.

Al igual que Breath of the Wild, Tears of the Kingdom también tiene monturas en forma de caballos que puedes buscar, domar y montar por los campos de Hyrule. Una de las cosas increíbles que te sorprenderá es que tus caballos anteriores del Juego del Año 2017 se importarán al último juego al visitar una cuadra.

El proceso es simple y solo se trata de descargar tu archivo de datos guardados en tu consola actual para que funcione. En caso de que hayas jugado el juego anterior en una consola diferente, asegúrate de subirlo a la nube y luego descargarlo en tu máquina actual (o quizás agregarlo manualmente a la actual). Otro aspecto a tener en cuenta es que también debe estar en el mismo perfil para asegurarte de que esto funcione para ti. Tan pronto como cumplas con estos requisitos, puedes hablar con el hombre detrás del mostrador para ver los caballos que tienes alojados allí.

Sus nombres y personalizaciones también se guardarán. Asegúrate de secar tus lágrimas, ya que este es un momento emocionalmente conmovedor, y no estamos bromeando. Desde tu tiempo en Hyrule en 2017, finalmente es hora de volver a montar esos caballos y explorar una vez más la tierra y las islas flotantes en el reino de Hyrule.

Vía: Clutch Points

Nota del editor: Pasé horas jugando Breath of the Wild en un departamento en el que disfruté mucho vivir, el conserje del edificio se volvió mi mejor amigo platicando de Zelda y burlándonos de la parodia La Leyenda de Meldar de Vete a la Versh. Hoy ese amigo ya no está con nosotros y traerme de vuelta algo de Breath of the Wild sin duda me va a hacer recordar esas pláticas con Alonso. Seguro que no soy el único con una historia como esta.