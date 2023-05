Encuentran cross-over de Dragon Ball con Johnny Bravo

Es difícil comprender la cantidad de contenido perdido oculto en este mundo. Algunos de los mejores momentos de la televisión se han perdido con el tiempo, pero en algunos casos, logran ser descubiertos. Esto se demostró recientemente con Dragon Ball Z, ya que los internautas descubrieron un cross-over perdido hace mucho tiempo con Johnny Bravo. Así que si quieres ver al musculoso rubio dándonos una narración detallada de Goku, estás de suerte.

Todo esto salió a la luz esta semana cuando SandersPlanets dio vida a un episodio perdido de JBVO. Si no sabes qué es ese programa, JBVO fue una serie de corta duración en Cartoon Network que comenzó en 2000. En ese programa, Johnny Bravo era el protagonista y respondía llamadas de los fanáticos mientras realizaba todo tipo de ocurrencias. En el episodio seis, Johnny recibe una llamada de un fanático de Dragon Ball Z y eso lo lleva por un loco camino.

Después de todo, el clip de JBVO muestra a Johnny narrando una batalla acelerada entre Goku y Freezer. Ambos se muestran chocando en el aire mientras lanzan todo tipo de ataques uno contra el otro. Por supuesto, Johnny está completamente perdido mientras intenta analizar todo lo que sucede en la pantalla. Así que si quieres saber lo que Johnny Bravo piensa sobre Dragon Ball Z, bueno, este crossover fue hecho especialmente para ti.

FOUND Media: JBVO is a short-lived spinoff featuring Johnny Bravo taking calls from viewers. The series is currently being recovered by someone’s mom who worked on the show, including the legendary DBZ crossover, in which Johnny commentates over a sped-up episode of Dragon Ball Z pic.twitter.com/oDzNAzQmNW

— blameitonjorge (@blameitonjorge) May 14, 2023