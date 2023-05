Un padre de familia llamado Ryan Britt que también es editor en un sitio llamado Fatherly, dedicado a temas de interés para papás, expresó su frustración por no poder llevar a sus hijos a ver Guardianes de la Galaxia 3, porque la considera una película no apta para menores de edad.

“Mientras escribo esto, Guardianes de la Galaxia 3 rompe récords en taquilla, cuenta con una calificación de 82% en Rotten Tomatoes donde el público le asigna incluso una calificación superior de 94. Con una gran banda sonora, Guardianes es una película llena de hype que cierra una trilogía en un punto alto o bajo, dependiendo de a quién le preguntes,” escribió Britt.

Posteriormente, el autor da sus razones del por qué nunca se le ocurriría llevar a sus pequeños a ver este filme, a pesar de que es algo que le gustaría hacer. Antes de continuar debemos advertirles que el siguiente texto puede contener SPOILERS.

“Una gran parte de la trama trata sobre adorables animales que son torturados y maltratados, como si David Cronenberg hiciera una película sobre campos de concentración en el universo cinematográfico de Marvel,”

Por supuesto que la historia de Rocket Raccoon es otra de las razones citadas por el autor del ensayo, además de las escenas que presenta a varios personajes en situaciones a la que le horroriza que pudieran ser expuestas a su hija.

“Una de las criaturas de nombre Floor, es una adorable conejita con patas de cyborg y una horrible cosa de metal en su hocico. Es una de las imágenes más inquietantes que he visto en una película de Marvel y me estremece el tan solo pensar que mi hija de seis años pudiera ver esto.”

Para finalizar su escrito, el autor se pregunta si esta es la dirección a la que James Gunn llevará el universo cinematográfico de DC ahora que el director es el encargado de las películas de la competencia y no deja de expresar su preocupación por la próxima película de Gunn, Superman: Legacy.

Vía: Fatherly

Nota del editor: Es un tema bien complicado, y es difícil opinar al respecto cuando no tienes hijos. Pero creo que el mundo es cruel y no todo es color de rosa. Tal vez Guardianes de la Galaxia 3 no esté dirigida a niños para empezar. Pero no puedes mantener a tus hijos en una burbuja por el resto de su vida, creo que siempre hay una manera de mostrarle a los niños que también hay cosas feas en esta vida y entre más rápido sepan que existen más rápido sabrán reaccionar, enfrentarlo y evitarlo. Tal vez incluso cambiarlo.