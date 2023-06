Ex empleado asegura que GameStop destruye juegos retro

Surgió el rumor de que la cadena de tiendas de videojuegos GameStop destruía videojuegos, todo parecía ser un simple rumor hasta que a alguien se le ocurrió publicar la pregunta en Twitter. La sorpresa fue cuando llegó la respuesta por parte de un ex-empleado de la que es una de las tiendas más reconocidas de videojuegos en Estados Unidos.

Tomm Hulett con el handle de Twitter @Hypnocrite publicó: “Hola, soy yo. Una vez trabajé en GameStop. Ahora que están aceptando juegos retro, estoy seguro de que más tarde cuando decidan dejar de hacerlo su stock de juegos retro será destruido. Lo que significa que habrá menos juegos retro en el planeta.”

— Tomm Hulett (@Hypnocrite) June 2, 2023