La única vez que Monkey D. Luffy mató a un enemigo

Muchos protagonistas ficticios, especialmente en los cómics, no matan por diversas razones; Superman y Batman son ejemplos notables de esto. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de los cómics, ya que tales personajes también aparecen en otros medios. Monkey D. Luffy es definitivamente tan famoso como Batman y Superman, ya que One Piece es un fenómeno verdaderamente global. Pero, ¿Luffy mata? En este artículo, vamos a responder si Luffy ha matado a alguien en la serie.

Luffy no ha matado a nadie en el canon de One Piece. Eiichiro Oda, el autor de One Piece, explicó que “para un pirata no matar a un enemigo, es darles una segunda oportunidad de luchar por sus sueños”. Por lo tanto, Luffy no quiere matar a sus enemigos porque quiere darles otra oportunidad de perseguir sus sueños y tener éxito. Luffy mató a Baron Omatsuri en una de las películas, pero esta historia no es canon.

El resto de este artículo va a profundizar en por qué Monkey D. Luffy no mata a sus enemigos en One Piece. Vamos a dar una respuesta precisa a la pregunta, pero también explicaremos la excepción de Baron Omatsuri, que ocurrió en una de las películas de One Piece. Ten cuidado, sin embargo, ya que habrá spoilers en el artículo.

¿Alguna vez Luffy ha matado a alguien en One Piece? Según el canon de One Piece, hasta ahora Luffy no ha matado a nadie. Ha tenido algunas batallas increíbles y ciertamente ha sido enfurecido por muchos de sus oponentes, pero nunca ha matado a nadie. Cuando se le preguntó, el escritor Eiichiro Oda explicó por qué es así, así que aquí está lo que Oda-sensei tenía que decir al respecto:

Hasta ahora en el manga de “One Piece“, no mató a Mohji y Helmeppo, pero Axe-arm Morgan fue asesinado por Zoro, ¿por qué es eso?

¡Hmm! Esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, debo anunciar que Morgan todavía está vivo. Actualmente está en la cárcel, donde fue colocado por sus antiguos subordinados. ¿Por qué Luffy no mata a sus enemigos? Porque en esa era, todos usan sus vidas para luchar por sus sueños. Para un enemigo, cuando su sueño ha sido destrozado, es lo mismo que perder una pelea y tan doloroso como la muerte. Creo que, para un pirata, no matar a un enemigo es darles una segunda oportunidad de luchar por sus sueños.

Como puedes ver, hay un razonamiento muy específico detrás de la regla de no matar de Luffy. Específicamente, Luffy no se rige por absolutos y es un chico que vive por su sueño. Viviendo en un mundo muy intrigante, Luffy es consciente de que muchos de los enemigos que ha encontrado en el camino también tienen sus propios sueños. Matarlos, por supuesto, les privaría de la posibilidad de realizar esos sueños, y Luffy no quiere hacerles eso.

Luffy cree en las segundas oportunidades y que todos pueden convertirse en mejores personas. Es un idealista en ese aspecto y tiende a no permitir que su ira se interponga en eso. Entonces, al perdonarlos, les da una segunda oportunidad para hacer realidad sus sueños y convertirse en mejores personas, por eso se niega a matarlos.

Ahora, podrías decir: ¡oye, pero espera! Luffy sí mató a alguien… umm… ¡ese tipo de esa película! Sí, a Baron Omatsuri de la película Baron Omatsuri and the Secret Island, la sexta película de One Piece. Antes de resolver esto, veamos qué sucedió en primer lugar.

Mientras Gol D. Roger aún estaba navegando, Omatsuri era el capitán pirata de los Red Arrows Pirates, teniendo una relación muy cercana con su tripulación e incluso llegando a conocer a los Roger Pirates. En algún momento, habría una terrible tormenta que mataría a toda la tripulación, excepto a Omatsuri mismo, quien acabaría naufragado en una isla en Paradise.

En algún momento, encontró una planta en la isla llamada Carnation Lily y de alguna manera descubrió que dicha planta tenía la capacidad de crear ilusiones sólidas de cualquier persona si se le alimentaba con carne humana. Omatsuri, sabiendo esto, pasó los siguientes años atrayendo piratas a la isla bajo la ilusión de que era un complejo turístico relajante para alimentarlos con la Carnation Lily y así estar de nuevo con su tripulación.

Cuando los Straw Hat Pirates llegaron a la isla, Omatsuri apareció frente a ellos y los obligó a participar en un concurso de pesca contra Muchigoro y Rosario, que lograron ganar. Omatsuri, visiblemente molesto, les permitió seguir avanzando en la isla. Mientras Usopp, Nami, Zoro y Sanji participaban en la segunda tarea, Omatsuri apareció en el cementerio donde estaban Chopper y los Teahouse Pirates, y procedió a disparar y capturar a Chopper para alimentar a Carnation Lily.

Al caer la noche, Omatsuri apareció para la cena y dejó a los Straw Hats con el espectáculo de Kotetsu, sin embargo, Nico Robin estaba investigando la isla y terminó encontrando el barco antiguo naufragado en la superficie de la isla. Omatsuri se encontró con ella y después de intercambiar palabras, le disparó y luego la alimentó con la flor.

Al caer la noche, Omatsuri reapareció frente a los Straw Hats, quienes estaban preocupados por las desapariciones y todo lo que había sucedido en la isla, y procedió a explicarles en qué consistiría la tercera y última prueba, pero los Straw Hats se negaron a escucharlo y huyeron indignados.

Para su desgracia, la prueba consistía en una cacería, donde los Red Arrows Pirates intentarían dispararles para matarlos y alimentar a la Carnation Lily. Todos los Straw Hats eventualmente serían capturados, excepto Luffy, quien estuvo a punto de ser capturado por Omatsuri, pero fue salvado por uno de los gritos de Brief y terminó en su escondite.

Mientras tanto, Omatsuri revivió a Muchigoro y DJ Gappa, quienes estaban “marchitos”. De repente, Luffy apareció caminando hacia la montaña donde yacía el gigantesco tallo de la Carnation Lily. Omatsuri, quien también estaba allí, le dijo que sus amigos ya estaban muertos y que no obtendría nada. Después de escuchar eso, comenzó una batalla sangrienta en la que Luffy intentó atacar a Omatsuri de varias maneras, pero Omatsuri siempre anticipaba sus movimientos y logró inmovilizar sus extremidades en una roca con sus flexiones.

Omatsuri, listo para asestar el golpe mortal, se sorprendió cuando Luffy desapareció nuevamente, gracias una vez más a la ayuda de Brief para que Luffy se recuperara y pudiera seguir luchando. De vuelta en el campo de batalla, Luffy se enfrentó al Barón en otra pelea mientras Brief intentaba distraer a Omatsuri apareciendo y desapareciendo desde el suelo; sin embargo, una de las flexiones explosivas terminó alcanzándolo parcialmente, dejándolo herido.

Omatsuri decidió acabar con la vida de Brief disparándole docenas de flexiones buscadoras al mismo tiempo, pero Luffy logró salvarlo usando una piedra como escudo. Debido a este hecho, Luffy se enfureció y atacó a Omatsuri con todas sus fuerzas, logrando conectar un poderoso golpe en su rostro.

A continuación, Luffy procedió a golpear el tallo gigante de la Carnation Lily varias veces para dañarlo y liberar a sus amigos, pero para su desgracia, el barón había soltado su arco y había permitido que la Carnation Lily manifestara su verdadera forma en su hombro, convirtiéndose en una criatura horrible y amorfa. Lily transformó el tallo en miles de flexiones, que se dirigieron hacia Luffy dejándolo muy herido y debilitado.

Al ver esto, Omatsuri comenzó a recordar el día en que toda su tripulación fue masacrada en una noche tormentosa hace décadas, expresando cuánto había sufrido durante todo ese tiempo. Al ver que Luffy, atravesado por docenas de flexiones y al borde de la muerte, aún intentaba salvar a sus amigos, quedó muy sorprendido, tanto que no se dio cuenta de que Papa había recogido su arco y lo apuntaba directamente a Carnation Lily con una de sus flexiones.

Papa disparó y la flexión impactó directamente en Carnation Lily, matándola al instante y convirtiendo todas las ilusiones que la planta había creado en simples raíces. Omatsuri, consciente de esto, desesperadamente intentó entre lágrimas “reconstruir” a Carnation Lily para poder tener a sus amigos nuevamente y nunca estar solo. Sin embargo, al intentar revivirlo, no se dio cuenta de que Luffy se había acercado lo suficiente como para golpearlo con sus últimas fuerzas.

Este ataque marcó el final de la vida de Omatsuri. Después de su muerte, Omatsuri terminó en lo que parecería ser un limbo, donde pudo escuchar las voces de varios de sus antiguos compañeros de tripulación, quienes le agradecieron por no olvidarlos pero también le dijeron que, en lugar de “revivirlos”, debería haber buscado a otros nuevos con quienes navegar por los mares. Ahora queda claro que Luffy mató al Barón Omatsuri, ya que el villano titular de la película lo enfureció como ningún otro enemigo antes. Sin embargo, esto no se considera realmente válido, ya que la película no forma parte del canon, lo que significa que el hecho de que Luffy no mate a sus enemigos sigue siendo válido.

Nota del editor: Siempre me pregunté por qué Batman tenía esta política de no matar a sus enemigos, entiendo que haya segundas oportunidades pero, en el caso de Joker, me emocioné mucho cuando Superman (mi favorito) finalmente le dijo lo que todos pensábamos a Batman en Injustice justo antes de acabar con la vida de Joker.