Empleados de Gamestop renuncian en la salida de Tears of the Kingdom

Desde hace bastante tiempo se ha hablado de que las tiendas Gamestop en Estados Unidos tienen ciertos problemas, esto con trabajadores que se han quejado en las condiciones que llevan a cabo sus labores. Sin embargo, nunca se ha visto algo como lo que pasó el día de lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom en Michigan.

Según lo reportado por algunos usuarios, el día de que salió dicho videojuego, quienes planeaban asistir por su preventa se hallaron con una nota, misma que menciona que el plantel entero de esa tienda renunció a sus labores. Esto se debe a que personas como los gerentes los han tratado mal, y que también la paga es muy poca en comparación al exceso de trabajo.

Aquí lo que se menciona en la nota:

Desafortunadamente, debido a las malas condiciones de trabajo, el personal de Brighton GameStop ha decidido renunciar, con efecto inmediato. La gerencia trabaja en exceso, paga de menos y menosprecia a sus trabajadores de primera línea, establece expectativas poco realistas y amenaza constantemente con el despido de cualquier empleado que no pueda superarlas.

De momento la empresa no ha solucionado este problema y mucho menos se ha pronunciado sobre esta nota. Pero las quejas se han hecho sonar por parte de quienes esperaban recoger su juego ese mismo día, y tuvieron que esperar un poco para poder llevárselo a casa. Eso mismo se ha reportado en redes sociales como Twitter.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom ya está disponible en Switch.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Esta es una prueba de que hay muchos empleos que exigen mucho esfuerzo a cambio de un salario que no aporta para casi nada. O quizá, es tema de que los gerentes tienen una actitud de lo más hostil.