Director de Overwatch 2 habla de la cancelación del modo PvE

Overwatch 2 ha estado lidiando con problemas tras problemas prácticamente desde el primer día. Desde tropiezos en el lanzamiento hasta quejas sobre el Pase de Batalla, los fanáticos han estado bastante decepcionados con cómo han ido las cosas hasta ahora. Desafortunadamente, esa situación solo empeoró cuando Blizzard anunció la cancelación del modo PvE (jugador contra entorno) de Overwatch 2, que llevaba mucho tiempo en desarrollo.

Tras esa noticia y una gran oleada de quejas por parte de los fanáticos, el director del juego Overwatch 2, Aaron Keller, ha compartido una publicación que aborda la controversia, discute la decisión del modo PvE y ofrece un vistazo hacia dónde se dirige el juego.

Keller comienza dejando claro que si bien el modo Misiones de Héroe ha sido completamente descartado, las Misiones de Historia siguen en proceso. Las Misiones de Historia se centran en una jugabilidad cooperativa y rápida, así como en la historia, videos y escenas que expanden el mundo de Overwatch.

Las Misiones de Historia cuentan una narrativa lineal sobre los héroes de Overwatch que se reúnen y luchan contra la nueva amenaza de Null Sector, llevando la historia de Overwatch hacia adelante por primera vez desde que se lanzó el juego original. Estas misiones tienen lugar en mapas enormes con nuevos enemigos y nuevas cinemáticas. Blizzard planea lanzarlas en la Temporada 6.

En cuanto a las Misiones de Héroe, Keller dice que el equipo “había anunciado algo audaz” y que los jugadores “tenían grandes expectativas al respecto”. Desafortunadamente, el equipo ya no sintió que pudieran cumplir con la promesa, por lo que tomaron la difícil decisión de descartar las Misiones de Héroe.

Vía: Overwatch Blizzard

Nota del editor: Inserte meme de Dewey: “No esperaba nada de ustedes y aún así me decepcionan” La situación de Overwatch 2 me duele muchísimo porque es un juego que jugaba diario. Entiendo la necesidad de monetizarlo mejor, pero creo que las decisiones fueron pésimas, me hubiera gustado que hicieran algo como Fortnite, ellos saben mantenerte adicto a sus pases de batallas. En cambio Blizzard continúa recicliando y revendiendo material de la primera entrega y retirando modos de juego que eran favoritos de todos.