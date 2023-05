Actriz de doblaje da declaración acerca de la relación de Link y Zelda

Los juegos nuevos de The Legend of Zelda ya cuentan con un estándar actual, el más importante es que claramente los lanzamientos posteriores serán de mundo abierto con mucho por explorar. La segunda clave es que ya se cuenta con actuaciones de voz, y con la promoción de Tears of The Kingdom algunos actores han dado entrevistas a los medios.

La actriz que interpretó a Zelda, Patricia Summersett, dio su opinión sobre qué tipo de conexión podría tener su personaje y el de Link, ya que siempre se les ve juntos en muchas escenas, y eso podría ir más allá de que es su guardián. Así, menciona que podría tratarse de una relación amorosa, eso después de todo lo que han pasado juntos en su lucha contra el mal.

Acá lo que le dijo a los medios:

Como actriz de doblaje, mirando la relación general entre Link y Zelda a lo largo de los años, personalmente me encanta la ambigüedad y que si hay algo allí, nos queda a nosotros. Supongo que en mi propia vida puedo respetar y celebrar relaciones que no son convencionales. También esquiva el final (de Breath of the Wild), y siempre te preguntas qué puede ocurrir que mantiene activa la relación. Hay una tensión en eso, y este desafío a una definición es algo realmente agradable. Siempre vuelvo a eso, y realmente me encanta como actriz y como ser humano. Esas relaciones también son muy importantes para retratar, y creo que son las mejores relaciones que tenemos en la vida, ya sea amistad o algo que no tiene que encajar en una definición. Sé que [Link y Zelda] tienen una relación entre ellos, es activa, hay mucho cuidado y mucha escucha, y eso me encanta.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Switch.

Vía: NintendoEverything

Nota del editor: La verdad eso importa poco, lo que realmente debería entrar en cuestión es el saber si este Ganondorf de Tears of The Kingdom es el mismo de otra línea de tiempo de la saga o es uno completamente ajeno a estos. La respuesta podría quedar al ver los créditos finales.