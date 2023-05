Se muestran fotos del set de Beetlejuice 2

Después de tantas especulaciones, por fin se confirmó hace un par de semanas que la secuela de Beetlejuice es toda una realidad, con gran parte de su elenco regresando y con nuevas propuestas que hasta podrían incluir a Jenna Ortega. Y una prueba más de ello, es que se están dando a conocer fotografías del set de filmación, en concreto son de una actriz.

Compartido mediante un portal dedicado al cine, se ven las primeras imágenes de Winona Ryder regresando al papel de Lydia Deetz, personaje que no ha encarnado desde hace bastante tiempo atrás. Lo mejor, es que conservará esas prendas oscuras que tanto la distinguieron cuando apareció por primera vez en la pantalla.

Whoa! Winona Ryder is back as Lydia Deetz on the set of Beetlejuice 2! pic.twitter.com/gwKIjaaMcq

— Epic Film Guys ® (@EpicFilmGuys) May 18, 2023