Disney Plus retirará todas estas series de su plataforma

Si hay un programa en Disney Plus que has estado queriendo ver, es posible que debas hacerlo rápidamente antes de que sea eliminado de las plataformas para siempre. Según un informe de Deadline, Disney está a punto de retirar docenas de series (y algunas películas) de ambos servicios de streaming, incluyendo Willow, Y: The Last Man y Turner & Hooch, como parte de las medidas de reducción de costos del gigante del entretenimiento.

Durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de Disney a principios de este mes, el CEO de Disney, Bob Iger, y la directora financiera, Christine McCarthy, anunciaron planes para eliminar ciertos contenidos de sus servicios de streaming después de revelar que Disney Plus perdió 4 millones de suscriptores en los primeros tres meses de 2023.

“Estamos en proceso de revisar el contenido en nuestros servicios para alinearlo con los cambios estratégicos en nuestro enfoque de curación de contenido”, dijo McCarthy en la llamada posterior a las ganancias de la compañía, agregando que Disney espera pagar un cargo por deterioro de contenido de $1,500 a $1,800 millones de dólares por las eliminaciones. Según Variety, Iger ha establecido un objetivo de ahorro de $3.000 millones de dólares para 2023 después de gastar casi $30.000 millones en contenido para el servicio de streaming Disney Plus el año pasado.

Sin embargo, Disney ha revertido sus planes de eliminar parte de su contenido después de recibir críticas por la eliminación planeada de Howard, un documental sobre Howard Ashman, un hombre gay que ayudó a escribir las canciones de La Bella y la Bestia y La Sirenita. Según Deadline, la compañía ya no retirará la película, y un portavoz de la compañía afirmó que “la lista de títulos que se eliminarán de Disney+ la próxima semana aún se está finalizando”.

La decisión de Disney de purgar contenido sigue movimientos similares de reducción de costos realizados por HBO Max y Showtime para evitar pagar por títulos de su biblioteca con bajo rendimiento. Willow, el revival de la película de fantasía de 1988 del mismo nombre dirigida por Ron Howard, es una sorprendente inclusión en la lista de programas que serán eliminados, considerando que apenas comenzó a emitirse en noviembre. Muchas series como Willow y The World According To Jeff Goldblum fueron ampliamente promocionadas por Disney.

“Nos dieron seis meses. Ni siquiera eso”, dijo John Bickerstaff, escritor de Willow, en Twitter en respuesta a la noticia. “Este negocio se ha vuelto absolutamente cruel”.

Esta ola de eliminación de contenido sigue a unos años difíciles para la perspectiva económica de Disney. La compañía despidió a 7,000 empleados y anunció planes para reestructurar partes clave del negocio a principios de este año. Disney también ha sido renuente a comprar la participación del 33 por ciento de Comcast en Hulu, como tenía la intención de hacerlo en 2019, y recientemente anunció el cierre de su experiencia en un hotel temático de Star Wars, que resultaba excesivamente costosa.

Se espera que los siguientes títulos sean eliminados de Disney Plus el próximo 26 de mayo:

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays

Vía: The Verge

Nota del editor: Bueno, es esto o la publicidad 🙁 Creo que esto se debe un poco a una mala planeación y pronósticos inalcanzables. Ojalá que los shows (que no sean IP de Disney) eliminados de Disney+ puedan encontrar hogar en otro servicio de streaming.