Si pensabas que lo peor de las travesuras de Internet había terminado con la revelación del nuevo aspecto de Ganondorf en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lamentamos decirte que eso fue solo el comienzo.

Resulta que en la semana desde el lanzamiento del juego, muchas, muchas personas se han enamorado de un personaje distinto a la hermosa Gerudo, y no es otro que el director del laboratorio tecnológico favorito de todos, Purah.

Si aún no has comenzado tu viaje en Tears of the Kingdom, esto podría ser un poco impactante. ¿Espera, no era esa la Sheikah de 124 años de Breath of the Wild rejuvenecida para tener apariencia de niña? Sí, esa misma. Solo que esta versión de Purah ha continuado con el rediseño de aspecto que vimos previamente en Hyrule Warriors: Age of Calamity y, parece que a Internet le ha impresionado.

Hay un montón de fan art de Purah nuevo en Twitter en tan solo una semana, más de lo que podríamos haber imaginado, y los mensajes de admiración no paran de llegar. Aquí tienes una pequeña selección de lo que estamos viendo, manteniéndolo lo más limpio y seguro posible, pero ten en cuenta que escribir “Purah” en la barra de búsqueda de Twitter revelará imágenes más atrevidas y probablemente NSFW.

If purah speaks, I listen.

If purah thinks, I agree.

If purah has 1,000,000 fans, I am one of them.

If purah has 100 fans, I am still one of them.

If purah has 1 fan, I am that fan.

If purah has no fans, I am no longer alive pic.twitter.com/TEBLHcHdES — Marcy❄️ (@MarcysWinters) May 16, 2023

Im sorry Paya, Purah has my heart now pic.twitter.com/3kBEwVqa9A — Damona_Official (@BeanoswoahO) May 19, 2023

“Can i use your purah pad?”

“yea hold up lemme do something real quick”

#TearsOfTheKingdom #Zelda pic.twitter.com/FClLVCdF53 — Andy Cortez (didn’t pay) (@TheAndyCortez) May 17, 2023

I FOUND THE PURAH PAGES pic.twitter.com/vPJ2jxHPZs — getchy (@getchell__) May 19, 2023

Vía: Nintendo Life