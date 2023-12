Los 15 mejores juegos de 2023

En un abrir y cerrar de ojos, 2023 ha terminado, dejándonos con un montón de cosas qué reflexionar. Indudablemente ha sido otro año de alarido para la industria por los grandísimos lanzamientos que hemos visto mes con mes, asunto que claro, contrasta fuertemente con los también constantes reportes sobre grandes recortes de personal en los principales estudios del medio. Los videojuegos son una forma de arte en franca expansión y en medio de una era dorada, sin embargo, existen graves problemas a nivel de negocio y administración que están impactando fuertemente a quienes están involucrados en el proceso de desarrollo de estas obras que tanto amamos.

Como sea, acá te va la lista de los que para nosotros fueron los 15 títulos más destacados y que más memorias nos dejaron de 2023. Sobra decir que la elección no fue nada sencilla y que varios juegos de importancia mayor, tuvieron que ser descartados al final. Esperamos tus comentarios al respecto. Importante mencionar que el orden de esta lista es solamente cronológico por fecha de estreno.

Fire Emblem Engage

Los juegos de estrategia en general están viviendo momentos verdaderamente especiales. Desde que hace algunos años, el propio Intelligent Systems toma por sorpresa al mundo entero con Fire Emblem Awakening, no solo la franquicia de Nintendo despegó, sino en general, todo el género. Dicho momento se viene a ratificar en este 2023 con lo que fue el maravilloso Fire Emblem Engage, el cual, además de ser un paseo de nostalgia y fan servicie por toda la historia de la serie, pone sobre la mesa súper interesantes ideas a nivel de diseño de niveles, mecánicas y cómo es que funcionan estos títulos. Además de lo anterior, se nos presenta un juego con bellas gráficas, música memorable y una historia que si bien, toma un camino marcadamente clásico, no nos quedó a deber de ninguna forma.

Hi-Fi Rush

La situación general de los llamados Xbox Game Studios sigue siendo comprometedora. A pesar de la gran cantidad de compañías desarrolladoras que Microsoft ha comprado, los Xbox siguen batallando con tener exclusivas de consideración. Por supuesto, la adquisición de Bethesda se veía como un rayo de esperanza que viniera a aliviar todo este asunto, lo cual, indudablemente se vio en 2023. En uno de los eventos especiales de la marca, además de anunciar la existencia de Hi-Fi Rush, nuevo esfuerzo de Tango GameWorks, se decidió lanzarlo en ese mismo momento para tomar por sorpresa a todos, misma que se amplificó cuando empezamos a jugar y nos dimos cuenta de que no solo estábamos ante un título que lucía como nada, sino ante una súper innovadora propuesta que mezclaba de gran forma a un juego de ritmo, con un beat em’ up que parecía haber salido en la era del Sega Dreamcast. Un auténtico triunfo en toda la extensión del término.

Hogwarts Legacy

Algo siempre han tenido los juegos de Harry Potter que nos encanta. Sabemos perfectamente que los títulos basados en las últimas cintas de la serie son productos de muy dudosa calidad, pero aquellos que lo iniciaron todo, ocupan un lugar especial en nuestros corazones. A pesar del mal momento que la franquicia atraviesa en el cine, se decidió que ya era momento de que tuviera un videojuego original de súper producción. Los primeros vistazos que se nos dieron a Hogwarts Legacy nos dejaron escépticos, pues parecía que todo era demasiado bueno para ser verdad. Llegó el momento de finalmente probar el juego completo y para nuestra fortuna, la gente de Avalanche no solo cumplió con lo que prometió, sino que superó por bastante nuestras expectativas, entregando un título mágico que nos voló la mente a todos los amantes de este universo. Lo mejor de todo este asunto es que si bien, recorrer el colegio de magia y hechicería siempre será un momento para recordar, en realidad se estaba presentando una muy sólida experiencia de mundo abierto con acción y aventura.

Octopath Traveler II

Contrario a lo que se pensaba hace un tiempo, los RPG por turnos siguen estando muy vigentes, presentándonos propuestas de todo tipo año con año. En 2018, Square Enix formó una alianza con Nintendo para traer de regreso a la época dorada de dicho género, esto a través de una muy moderna técnica que mezclaba el uso de sprites clásicos 2D, con fondos en tres dimensiones bellamente detallados. Además de lucir como nada, Octopath Traveler nos maravilló con sus muy sólidas mecánicas de juego. En este 2023, tuvimos la suerte de finalmente ver una secuela con lo que fue Octopath Traveler II, el cual, toma todo lo bueno que hizo su antecesor para traerlo de regreso y a la vez, corrige los errores y propone nuevas ideas, dando como resultado un título de verdadero alarido que nos ha dejado más que satisfechos pero que por alguna razón, no ha recibió la atención que se esperaba. Si lo estás pasando por alto, creemos que inmediatamente deberías de darle una oportunidad, no te vas a arrepentir.

Resident Evil 4

Siempre será muy polémico el tema de si los remakes o remasters merecen o no estar en listas de lo mejor del año, pero creemos que lo que se está haciendo actualmente con este tipo de productos, sobre todo del lado de Capcom, simplemente no se puede ignorar. Cuando se anunció que el siguiente gran remake de la serie sería Resident Evil 4, más de uno no pudimos evitar pensar que probablemente no era tan necesario, no obstante, en cuanto se nos dio el primer vistazo de lo que sería regresar a la aventura de Leon Kennedy en España, una gran emoción nos invadió. Lo interesante de todo este asunto es que además de haberle dado un completo arreglo visual al juego original, haciéndolo lucir como un AAA moderno, se hicieron varios cambios a su diseño y en ciertas partes que de alguna forma, lograron superar al aclamado juego lanzado en 2005. Simplemente impresionante lo que los padres de Monster Hunter están haciendo con algunos de los títulos que forjaron su nombre. Por todas estas razones, consideramos que este remake tenía que estar en nuestra lista.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Algo de lo más maravilloso de este medio es la forma en la que nos sorprende. Año con año probamos juegos de los que esperábamos poco o básicamente nada, pero que terminan entregando una increíble experiencia que nos llena los sentidos. Indudablemente, uno de los mejores ejemplos de este tipo que tuvimos en 2023 se llama Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, siendo de las grandes joyas que más se ignoraron por más que llevase en su nombre a una querida serie. Lo interesante de este título además de su gran estilo visual que parece haberse hecho con acuarelas y sobre un libro de cuentos para niños, es que a diferencia de los títulos principales de la saga a la que pertenece, acá tenemos una fuerte carga de solución de puzzles mientras controlamos a dos personajes al mismo tiempo. Su propuesta es tan fresca, como lo es efectiva al momento de ser ejecutada. Un imperdible.

Star Wars Jedi: Survivor

Al ser una de las franquicias más grandes del entretenimiento, Star Wars siempre ha tenido sus altibajos cuando se trata de videojuegos. EA comenzó su paso con las creaciones de George Lucas con dos Battlefront bastante polémicos, no obstante, tenemos que reconocer que el publisher californiano ha sabido ratificar el camino. Poner en manos de Respawn a lo que ha sido parte del futuro de la IP dentro del gaming, fue una decisión sumamente acertada que derivó en el maravilloso Star Wars Jedi: Fallen Order, el cual, por supuesto, merecía una secuela. Justo como se esperaba, Star Wars Jedi: Survivor toma todo lo que hizo bien su antecesor y lo presenta de una gran forma y con nuevas ideas, luciendo a una de las experiencias AAA más impresionantes en todo sentido del año, y dejando claro que en las manos correctas, se pueden hacer grandísimas cosas con esta parte de nuestra cultura popular que probablemente siempre esté vigente.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

El nombre de The Legend of Zelda sigue tomando peso dentro del medio. Sabemos perfectamente que desde que nació, Link y compañía han sido sinónimo de muchísima calidad, pero la forma en la que todo se elevó en 2017 con Breath of the Wild, es algo que pocas veces vemos dentro del medio. A pesar de que en efecto, más de uno pensábamos que sería casi imposible superar lo de aquel juego, el equipo de Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi, nos demostró que aún les quedaban varios trucos bajo la manga. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una auténtica obra maestra por la forma en la que a lo largo de todas sus horas de duración, no deja de impresionarnos con grandísimas ideas propias que nos han dejado pasmados. El llegar por primera vez al subsuelo y enterarte de que se trata de un mapa completamente nuevo, resolver de mil maneras los intrincados puzzles usando la creación de objetos y mucho más, hacen de esta exclusiva del Switch algo fuera de este mundo.

Final Fantasy XVI

Otro de los nombres más grandes de esta forma de entretenimiento es el de Final Fantasy, el cual, cada que estrena nuevo juego de su línea principal, el medio entero suele detenerse por completo para ver de qué forma se nos sorprende. En esta ocasión, el equipo a cargo de Final Fantasy XVI decidió tomar un interesante camino al básicamente hacer de lado los principales elementos de RPG, para mejor enfocarse en un juego de acción que creemos, lo más correcto es catalogarlo como un hack and slash moderno. Por supuesto, lo anterior levantó polémica y bastante ruido entre la comunidad, pues cómo es que un título numérico de la serie estrella de Square Enix, no es de rol. Al final del día, lo que es innegable es que se nos entregó un producto de altísima calidad y con muy fuertes valores de producción, pues además de presentar un refinado gameplay y sofisticado sistema de combate, tenemos gráficas que impresionan y claro, un soundtrack que ha quedado para la posteridad como uno de los más épicos en un largo tiempo.

Pikmin 4

Cuando Nintendo atiende a un nicho que incluso excluye a un grupo de sus fans más fieles, suelen ocurrir cosas bastante interesantes. Cuando Shigeru Miyamoto y un pequeño equipo al interior de la compañía crearon Pikmin, justamente no se pensaba en atender a las masas, sino a lucir su propia visión de lo que son los fantásticos juegos de estrategia. Luego de tres entregas de la línea principal y un bonito spin-off en 3DS, finalmente llegó el momento de disfrutar de Pikmin 4, el cual, no solo cumplió con lo que se esperaba de él, sino que superó con creces las expectativas. La forma en la que toma la propia fórmula de la franquicia para llevarla al siguiente horizonte con un impresionante diseño de niveles, controles precisos y claro, muchas y muy importantes sorpresas a lo largo de la aventura, hacen de esta exclusiva del Switch, sea una de esas experiencias que duelen cuando se acaban pero que en cuanto las recuerdas, es inevitable que una enorme sonrisa se dibuje en tu rostro. Además, te podemos decir que es uno de los juegos gráficamente más impresionantes de la consola híbrida.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

El trabajo de FromSoftware se ha convertido en uno de los más respetados dentro del medio no por obra de la casualidad, sino por la forma en la que estudio japonés ha luchado por alcanzar la perfección teniendo una clara misión de que la calidad de gameplay, controles y diseño de niveles, están por encima de todo. Tras el monumental éxito de Elden Ring y claro, todo lo que se venía construyendo con los llamados Soulslike, fue momento de que el equipo de Hidetaka Miyazaki regresara un poco a sus raíces por medio de un proyecto de pasión. De esa forma nace Armored Core VI: Fires of Rubicon, probablemente el mejor título de mechas y acción de todos los tiempos. Este shooter en tercera persona en el que debemos de pilotar gigantescos robots armados, es una de las experiencias más especiales de este 2023 por la forma tan refinada en la que se controla y claro, su elevado reto. Encima de eso tenemos una dirección artística de auténtico alarido que te dejará con la boca abierta. Los también padres de Bloodborne simplemente no saben fallar.

Sea of Stars

La escena independiente se ha convertido en uno de los principales pilares del medio. Todos los años vemos a un montón de propuestas por parte de desarrolladores pequeños que normalmente toman importantes riesgos en pro de la creatividad y de presentar ideas nuevas. Tras haberse hecho de un nombre por The Messenger hace un tiempo, la gente de Sabotage Studio decidió rendirle tributo a la era dorada del RPG en los 16 bits, esto por medio de un juego que hacía grandes promesas cuando buscaba fondos del propio público. Para fortuna de todos nosotros, Sea of Stars no solo es un gran homenaje a los Chrono Trigger o Final Fantasy VI, sino toda una propuesta que se siente original y con personalidad propia. Su intrincado diseño de niveles y uso constante de puzzles, probablemente solo se ven superados por su dinámico sistema de combate por turnos, así como por su impresionante pixel art que te llena de magia. Es complicado encontrarle defectos a este título que para nuestro gusto, incluso debió haber estado luchando por el nombramiento de Juego del Año en cosas como The Game Awards.

Marvel’s Spider-Man 2

Durante los últimos años se ha abierto un importante debate sobre la viabilidad de las súper producciones dentro del medio. Juegos que cuestan cientos de millones de dólares y muchos años desarrollar, tienen contra las cuerdas a varios de los estudios y publishers más importantes del medio. Sin embargo, cada que uno de estos juegos sale, normalmente quedamos impresionados por el lugar al que ha llegado el gaming principalmente del lado técnico. Dicho estandarte ha quedado en buena medida en manos de los PlayStation Studios, en donde a su vez, Insomniac Games ha cargado con la responsabilidad para aliviar un poco la fuerte escasez de juegos que la marca está viviendo actualmente. Marvel’s Spider-Man 2 es una verdadera joya que le llena el ojo a cualquiera que lo pone y que sorprende incluso a los más exigentes por sus logros a nivel de control y de diseño de mundo abierto. A pesar de que en efecto, hablamos de una secuela que parte de todo lo que hicieron sus dos antecesores, acá se lleva todo a un nuevo nivel y se nos presenta la aventura de Peter Parker y compañía dentro de un videojuego, más memorable y entrañable de todos los tiempos.

Dave the Diver

Se podría pensar que dentro del medio existen moldes rígidos que son difíciles de romper y que el salirse de ellos, puede representar un fracaso seguro. Si bien, esto suele aplicar de forma más marcada a grandes desarrolladores, la cosa suele cambiar cuando hablamos de producciones más pequeñas. Para ejemplo de lo anterior tenemos lo que Mintrocket y el conglomerado de Nexon nos entregaron este 2023, tomando riesgos importantes al presentar un título que bien pudo haber sido completamente ignorado por la primera impresión que puede darle a cualquiera. ¿Quién querría jugar con un buzo de mediana edad y sobrepeso? Dave the Diver es una aventura como ninguna otra que luce varias mecánicas e incluso géneros dentro de su propia experiencia, pues de día tenemos que pescar en un juego de acción 2D, y por la noche debemos atender un Sushi Bar precisamente con lo que conseguimos durante nuestras expediciones al fondo del mar. No sabemos bien cómo lograron que un concepto así funcionara de tan buena forma y al final, fuera tan adictivo y disfrutable para terminar luciendo en las listas de los mejores juegos de este año.

Super Mario Bros. Wonder

2023 será recordado como uno de los mejores años para Nintendo en muchos sentidos, sobre todo por la enorme cantidad de grandísimas exclusivas que recibió el Switch. En especial, Mario se llevó las palmas con una cinta animada que cumplió, el remake de una de sus aventuras más queridas en Super Mario RPG, y claro, su regreso a la fórmula 2D que lo llevó a la fama. Super Mario Bros. Wonder es una auténtica hemorragia de creatividad y grandes ideas en donde comenzar con cualquier nivel nuevo dentro de su aventura, se sentía como abrir un regalo en navidad, pues simplemente no sabías con qué clase de locura totalmente diferente a la anterior, te iban a salir. Encima de sus grandes mecánicas y controles, tenemos a un título que se ve como nada cuando está en movimiento, impulsando aún más el objetivo de llevar al plomero a lo que sin duda será su siguiente etapa. Los de Kioto no dejaron de sorprendernos a lo largo de todo el año, pero la manera en la que lo hicieron con este juego en específico, es una que no se nos va a olvidar en un largo tiempo.