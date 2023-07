Review – Pikmin 4

El toque Nintendo

Una de las cosas más importantes que todo desarrollador debe buscar siempre y que claro, aplica para cualquier otra forma de arte, es encontrar un estilo. Esa forma por la que su trabajo sea identificado y en el mejor de los casos, reconocido. Nintendo, al ser una de las compañías más añejas de la industria, se podría pensar que el tener una personalidad es algo que se da automáticamente, sin embargo, tenemos que considerar lo complicado que es pasar filosofías de trabajo de una generación a otra. Siendo criticada por los pequeños pasos que da a nivel de tecnología, la empresa dueña de Mario suele tomar caminos inesperados y fuera de lo que la competencia está haciendo, siempre manteniendo como prioridad que sus productos sean divertidos antes que nada. Fiel a todo lo anterior, a inicios del siglo en curso, el propio Shigeru Miyamoto probó suerte con un género poco conocido para la marca, dándole vida a una encantadora saga que si bien, atiende a un nicho específico de jugadores, sigue más vigente más que nunca y para prueba, el estreno de la cuarta entrega de su línea principal.

Interpretar a los juegos de estrategia en tiempo real sonaba como un disparate, no obstante, el también creador de The Legend of Zelda sabía perfectamente lo que hacía, dándole precisamente ese toque a la Nintendo que siempre ha caracterizado a la marca en todos sus esfuerzos. Pikmin nos enamoró por su inigualable encanto y sobre todo, por la forma en la que cambiaba muchos de los conceptos de los llamados RTS, y los presentaba en nuevas formas, esto sin perder la esencia de lo que también hace tan especial al género. Luego de dos secuelas y un spin-off, se pensaba que la franquicia no iba más, pues si bien, su tercer parte nos maravilló con ideas que parecían insuperables, no terminó por despegar en lo comercial. Para fortuna de todos nosotros, no se quita el dedo del renglón y Pikmin 4 es prueba de que lo excelente, se puede hacer aún mejor, presentando a la que sin duda ha sido una de las experiencias más memorables y adictivas que he tenido en este muy nutrido 2023.

De expediciones fallidas

Pikmin siempre ha tenido un aura sumamente especial. Desde el primer juego de la serie, Miyamoto y su equipo han intentado contar esta historia de ciencia ficción que a pesar de su inocencia, tiene un alma que se siente profunda y que todo el tiempo está intentando reflejar lo místico que puede ser el viaje interestelar. Dicho asunto se empezó a perder un poco desde la segunda entrega y para lo que fue Pikmin 3, ya nos quedó claro que la narrativa dentro de la serie pasaba a segundo término. En Pikmin 4 se sigue más o menos la misma línea, pues se nos presenta una premisa ya vista, pero que cuando se va desarrollando, toma mucho mejores tintes gracias a cómo es que se apoya en un gran cast de personajes no jugables.

El sentido de aventura no deja a nuestro querido Capitán Olimar y de nueva cuenta, en una de sus expediciones, su nave sufre de un percance y queda varado. Luego de recibir una transmisión de auxilio, un equipo especial de rescatistas se embarca para recuperar a la leyenda pero ¿qué crees? Su nave también falla y sus tripulantes se pierden en todo el planeta. Aquí es donde entramos nosotros, interpretando a un novato de las Rescue Corps que al enterarse de que el equipo de rescate también se perdió, toma su nave y va en busca de sus compañeros. Sí, todo esto suena tonto e incluso, el propio juego se burla de la idea, la cual, evidentemente fue simplemente construida para justificar todas las maravillosas ideas que tiene el juego a nivel de gameplay.

La cosa con Pikmin 4 es que si bien, su premisa es simplona e incluso podríamos decir que no tiene mucho sentido, la verdad es que la forma en la que va desarrollando su propia historia y guión, tiene mucha más fuerza. Verás, resulta que a nuestra llegada al planeta en donde todo el mundo se accidentó, nos enteramos de que hay muchos más expedicionistas perdidos que necesitan de nuestra ayuda, además de que una especie de rara enfermedad los está afectando. De esa forma, poco a poco se nos va presentando a un gran número de nuevos personajes que van desde osados pilotos intergalácticos, hasta profesores de escuela que simplemente se encontraban en una excursión. Además, te puedo decir que en las últimas horas del juego, se te revelan un par de cosas bastante interesantes que hacen que el propio universo de la serie tome mejor forma.

Sobre el tiempo de duración de Pikmin 4 me cuesta trabajo darte un número concreto, pues la verdad sí me obsesioné fuertemente con dejar cada una de las áreas al 100 por ciento de exploración. Lo que te puedo decir es que por mucho, estamos ante el juego más largo de la franquicia. Calculo que si te vas directo por la historia principal sin explorar demasiado, te tomará ver créditos finales alrededor de la hora 15. En mi caso superé las 20 horas cuando llegué al final después del cual, hay una sorpresa muy especial que por supuesto, no te revelaré, pero expande el tiempo de juego de forma considerable a un total de 35 horas para ser preciso con todas las áreas al 100 por ciento. He quedado sumamente impresionado con el tamaño y duración general de esta nueva exclusiva del Nintendo Switch, además de que como ya te platicaba, su historia toma tintes más interesantes de lo que me esperaba.

Impulsando la fórmula

Hacer secuelas es un verdadero reto, sobre todo cuando se trata de reinventar formas muy específicas que según parecían, ya poco les podías hacer. Desde que Miyamoto confirmó que en efecto, Nintendo trabajaba en una cuarta entrega de Pikmin para el Switch, pensé que con que nos entregaran más de Pikmin 3 sería suficiente. Una vez más, los creadores de Metroid estiran la liga en direcciones que no nos imaginábamos y consiguen lo que a muchos de sus competidores les cuesta enormemente: verdadera innovación que deriva de impulsar una fórmula que parecía dominada pero que en realidad, aún tenía mucho espacio para avanzar en términos de core gameplay y sobre todo, diseño de niveles.

Pikmin 4 parte de la misma base de sus antecesores, es decir, estamos ante un RTS de acción con muchos tintes de puzzle, en donde controlamos a uno o dos personajes que se encargan de comandar a una horda de seres que están dispuestos a atravesar el mismo infierno junto con nosotros, esto sobre una estructura de niveles delimitados en los que el tiempo es un factor, pues los días se consumen, haciendo que haya cierta presión por lograr nuestros objetivos que en esta ocasión, varían un poco, esto sin dejar la idea de tener que recolectar objetos de varios tipos para poder ir desbloqueando nuevas áreas.

Comencemos con el que para mi, es una de las grandes estrellas de todo el juego. Oatchi será nuestro fiel compañero a lo largo de toda la aventura. Este canino de dos patas y sin aparente nariz, no solo es un apoyo en el campo, en realidad, se trata de una súper unidad que incluso puede actuar por sí sola. Además de poderle dar comandos básicos como ir y recoger un objeto, el perro puede hacer una carga para por ejemplo, romper una serie de vasijas, una pared o arremeter contra un enemigo. En caso de que hagamos esta carga estando montados en él, además de generar daño, automáticamente todos nuestros Pikmin se irán encima del enemigo en cuestión. Sí, montar a Oatchi junto con todos nuestros Pikmin es una posibilidad, una que usarás un montón por la forma tan compacta en la que se forma el grupo, pues nuestros seguidores, igualmente se trepan en nuestro compañero.

La cosa para nada termina ahí. Además de que es posible comandar directamente a Oatchi para ir por un grupo de Pikmin o en realidad hacer cualquier actividad, le puedes pedir que olfatee un tesoro o alguno de los expedicionistas perdidos. En más de una ocasión, esta habilidad fue crucial para poder encontrar alguna cosa que estaba enterrada o totalmente fuera de mi vista. Sumado a lo anterior, tenemos que este perro puede dar un pequeño salto para poder alcanzar algún punto al que no podríamos llegar de otra forma, así como nadar. Sí, podemos tomar a un grupo de Pikmin de cualquier tipo, subir a Oatchi y cruzar un lago si así lo necesitamos. Como te puedes dar cuenta, este perro es mucho más que un acompañante, es un elemento que cambia por completo la manera en la que se juega Pikmin.

Pero bueno, qué hay de los Pikmin. Lo primero que hay que decir es que los pasados siete tipos de Pikmin de los anteriores juegos están de regreso. Desde los clásicos rojos, azules y amarillos, pasando por los extraños Pikmin blancos y morados, y llegando a los increíbles Pikmin roca y voladores de color rosa. Por supuesto, Pikmin 4 nos presenta a dos nuevos tipos. El primero de ellos son los Pikmin de hielo, los cuales, además de poder congelar enemigos para acabarlos de forma más rápida, tienen la habilidad de congelar cuerpos de agua completos para por ejemplo, tomar a un grupo de Pikmin rojos para llegar a cierto objeto. Además, los Pikmin Glow o brillantes hacen su debut pero de ellos, te contaré un poco más adelante. Mi única queja en este apartado es que solo se te permite llevar tres tipos de Pikmin al mismo tiempo, es decir, si necesitas de otro que no traes, tienes que volver a la base a hacer el cambio. No entiendo bien el por qué de esta decisión.

Algo que me parece muy importante mencionar es que Pikmin 4 es un juego altamente centrado en el combate. Además de que el lock on automático de Pikmin 3 está de regreso, tenemos la posibilidad de fijar a un objetivo con ZR para no perderlo de vista mientras nos movemos. La variedad de viejos y nuevos enemigos es una verdadera locura, y los jefes de verdad pondrán a prueba tus habilidades para poder salir con el mínimo de bajas. Digo mínimo porque inevitablemente, varios de tus Pikmin caerán en batalla. En caso de que seas de los que simplemente no los puede ver morir en grandes números, te cuento que el juego viene con una opción de poder regresar el tiempo. O sea, se van generando save files temporales constantemente a los que podemos volver si así lo necesitamos.

Nuestro papel en el campo de batalla tampoco ya se limita a solo lanzar Pikmin por todos lados. Aunado a darle comandos directos a Oatchi para que también participe en el combate, nuestro personaje cuenta con varios ítems que pueden ser de mucha utilidad como por ejemplo, el poder lanzar rocas bomba, minas que buscan a un objetivo automáticamente y hasta un rayo que paraliza a los enemigos que estén cerca. Sí, Pikmin 4 se puso verdaderamente bélico. ¿Qué tan difíciles son las batallas? Por supuesto que depende del enemigo, pero en general te diría que encontré un buen balance que me recordó mucho al reto de Pikmin 3, es decir, todo es pasable, pero tampoco creas que es un paseo por el campo.

El comando de nuestras unidades se siente como nunca. Es preciso y bien logrado. La inteligencia de los Pikmin ha sido mejorada sustancialmente para hacerlos más independientes tanto en combate, como cuando les toca transportar tal o cual objeto, mientras que Oatchi se ha convertido en ese nuevo punto de inflexión para la serie por cómo es que vino a cambiar la aproximación que tenemos a todos los problemas que hay que resolver. Pikmin 4 es un juego brutalmente divertido solo por el propio tema del combate, y ni siquiera te he hablado de las expediciones nocturnas ni en general del impresionante trabajo que se ha hecho con el diseño de niveles y puzzles.

Días que cambian

Sí, el combate, Oatchi y los Pikmin de hielo están verdaderamente geniales y por sí solos, ya le dan una enorme personalidad a Pikmin 4, pero todos sabemos que las verdaderas estrellas de la serie siempre han sido sus niveles y cómo es que hacen que los elementos de un juego de estrategia en tiempo real, se mezclen a la perfección con puzzles que tenemos que resolver. El nuevo juego de Nintendo ha llevado este concepto a un nuevo nivel, siendo una auténtica tesis de lo que es construir escenarios dentro de un videojuego que impulsen marcadamente a las mecánicas base, esto mientras se proponen nuevos conceptos que indudablemente se verán replicados en otros títulos y esperamos, en el propio futuro de la serie.

La estructura general de Pikmin 4 sigue las mismas convenciones de sus antecesores, es decir, tenemos áreas delimitadas que se van desbloqueando poco a poco conforme juntamos tesoros, además de que como ya lo platicaba, el sistema de días está de regreso sin tener un límite como sí pasaba en la primer entrega de la serie. De hecho te diría que en esta ocasión no hay ningún tipo de presión más allá de que se acabe el día, es decir, puedes tener días en los que hagas básicamente nada sin repercusiones reales. Uno de los mayores cambios de este nuevo juego es que antes de salir a explorar, puedes recorrer un hub que es habitado por los expedicionistas que vas rescatando.

Algunos de ellos son muy importantes, pues te ayudarán a hacerle mejoras a tu equipo como aumentar el rango del silbato o por qué no, venderte un drone que te sirve para explorar el terreno de forma más eficiente. Igualmente, la líder de la misión te permite entrenar a Oatchi para amplificar sus habilidades. Otros de los personajes menos importantes, te ayudarán a llevar un récord de tu colección de tesoros o tal vez, te asignarán tareas como la de crecer tu población de Pikmin hasta cierto nivel, o explorar áreas al 100 por ciento. Lo increíble de acá es que cada explorador que rescatas se siente relevante y con una personalidad propia, incluso cada uno de ellos cuenta con su propia historia que se te cuenta en su identificación o a través de conversación directa con ellos. El sentimiento de progreso y colección en Pikmin 4, está más vivo que nunca y funciona sensacionalmente bien.

Una vez que terminas con tus tareas en la base de la misión para rescatar a Olimar y al resto de los expedicionistas, es momento de elegir entre hacer una expedición de día, o de noche porque sí, otra de las grandes novedades de Pikmin 4 son la expediciones nocturnas, mismas que se abren luego de unas horas de juego. Comencemos con explorar de día. Como ya te lo decía, tenemos diferentes áreas que conforme vayamos juntando tesoros que sirven como combustible para nuestra nave, más se irán poniendo a nuestra disposición. Por cierto, los tesoros de nueva cuenta son objetos de nuestra cotidianidad que van desde frutas, hasta juguetes, herramientas y claro, hardware y juegos de Nintendo. Prepárate para varias sorpresas que dibujarán una enorme sonrisa en tu rostro.

Estas zonas con considerablemente más grandes que en otras entregas de la serie y mucho más complejas si de diseño hablamos, al punto de que te diría que casi se sienten como pequeños mundos abiertos que en realidad, puedes resolver como tú quieras y en el orden que mejor te parezca, esta causa que por ejemplo, mi día 14 no tenga nada que ver con ese mismo día de un amigo que también esté jugando Pikmin 4. Entrar a cualquiera de estas zonas es un deleite, pues cada uno de sus rincones está plagado de sorpresas de todo tipo. Por ejemplo, en la de la playa, al medio día la marea baja, dándote acceso a más lugares.

Pero bueno, ¿qué tanto puedes hacer estos mapas? Lo principal es la recolección de tesoros que están esparcidos por todas partes y muchos de ellos, el llevarlos a tu base, representa todo un puzzle que debes solucionar con lo que tienes a la mano. Por cierto, estos mapas son tan grandes que incluso hay puntos para que puedas mover de lugar tu base y así, no tener que recorrer tanto camino. Además de lo anterior, tenemos el regreso de las cuevas, probablemente otra de las grandes estrellas de Pikmin 4. Este concepto introducido en Pikmin 2 se amplifica considerablemente, teniendo cuevas de varios pisos con diseños que de verdad, te volarán la mente por la forma en la que mezclan la propia solución de puzzles, exploración y emocionantes combates. No diré mucho más, pues hay varias sorpresas que te encantarán.

Eso no es todo, pues ciertas cuevas que encuentres, tienen un aspecto especial. En cierto punto de tu aventura, te toparás con unos expedicionistas muy particulares, los cuales, tienen un extraño rostro como si se hubieran comido a un Pikmin. Verás, en el planeta que exploramos se esparce una extraña enfermedad que está convirtiendo a los personajes en estos extraños seres. Cuando encuentres a alguno de ellos, antes de poder rescatarlo, se te pondrá a prueba con un reto Dandori. Estos retos tienen que ver con juntar una serie de tesoros en una zona determinada antes de que se acabe el tiempo, o también, puede que el expedicionista enfermo te rete directamente a una partida como pasa en el multiplayer. Sobra decir que esta parte en específico de Pikmin 4 pone a verdadera prueba tus habilidades de planeación y sí, es absurdamente divertido.

¿Y cómo podemos curar a estos expedicionistas una vez que los rescatamos luego de vencerlos en su reto? Ahí es donde entran las expediciones nocturnas. Resulta que nuestro equipo de investigadores descubre que solo por la noche, unos extraños nidos producen una sustancia color verde que sirve para generar la medicina necesaria. Por supuesto, nuestro trabajo es hacer lo prohibido por la serie durante todos sus juegos, e ir a explorar de noche. Estas misiones especiales se desarrollan en los mismos mapas, pero funcionan de manera completamente diferente por el objetivo que tenemos y porque nuestros aliados son los Glow Pikmin, unidad que como ya lo adelantaba, debuta en Pikmin 4.

Nuestro objetivo primario en las expediciones de noche que por cierto, te consumen todo un día de misión, es decir, no puedes explorar de día y luego en la noche en el mismo día, es la de proteger los nidos estos de los que te hablaba de las criaturas que llegan a atacarlos. Para esto, tenemos a Oatchi que podemos dejar en patrulla y claro, a los Glow Pikmin. Estos nuevos Pikmin solo se pueden usar de noche y en cuevas. La manera de producirlos es a través de una materia de colores brillantes en forma de estrellas. La ventaja de los Pikmin brillantes es que automáticamente van hacia nosotros sin que los llamemos luego de cumplir con su tarea, además de que resisten fuego, agua, electricidad, veneno, hielo y en realidad todo. Uno de sus poderes es que dejando presionado X en el control, los juntas a todos para formar una bola y lanzarla contra los enemigos, generando que estos se aturdan y puedan ser eliminados de forma mucho más sencilla.

En caso de que uno de los nidos caiga, perderemos la misión con la opción de volverla a empezar. El objetivo principal es que la noche termine y los nidos que tengamos que defender, acaben en pie. Como seguro te puedes dar cuenta, tenemos que las expediciones nocturnas están altamente enfocadas a la parte del combate. Acá no te debes preocupar por juntar tesoros o por explorar. La supervivencia lo es todo. Hace un momento te decía que los Pikmin Glow solos se pueden usar de noche y en cuevas. Lo que pasa es que cuando completas una expedición nocturna, también se te recompensa con unas semillas especiales que cuando estás dentro de una cueva, puedes ocupar para producir Pikmin brillantes que estarán felices de asistirte en tu aventura. Solo ten en cuenta que cuando sales de la cueva, esos Pikmin se pierden.

Me cuesta trabajo encontrar las palabras para hacerle verdadera justicia a lo que Nintendo construyó con Pikmin 4 referente a diseño de niveles y cómo fue que con el tema de las expediciones nocturnas y los retos Dandori, darle vida completamente nueva a la fórmula de la serie que tiene más de 20 años de existencia. Los espacios se sienten amplios y sobre todo, llenos de cosas por hacer y por ver. Lanzarte en cualquier cueva nueva que encuentras, es no saber con qué locura te van a salir, mientras que explorar en la noche, es adrenalina pura y prueba de lo excelente que es el sistema de combate del juego.

Por medio de una lupa

Algo tiene de mágico los mundos en miniatura. El ver a través de una lupa cualquier objeto o ver una maqueta a escala, te da una perspectiva bien interesante de todo lo que no estamos perdiendo y que está ocurriendo literalmente bajo nuestra nariz. Partiendo del concepto de ver hormigas trabajar en su jardín, fue que Shigeru Miyamoto construyó todo el concepto de Pikmin, el cual, se ha venido refinando constantemente con cada una de las entregas de la serie y con Pikmin 4, todo llega a un nuevo nivel, luciendo un juego con una presentación audiovisual de verdadero alarido que indudablemente lo colocan como uno de los títulos más impresionantes del Nintendo Switch.

De acuerdo con la primera información que tenemos gracias a los análisis técnicos del demo que se lanzó hace ya hace un par de semanas, Pikmin 4 corre a una resolución de 900p cuando la consola está conectada a la televisión, mientras que en modo portátil, el conteo de pixeles ronda el 720p, todo esto a 30 cuadros por segundo totalmente estables por más que la pantalla se llene de cosas ocurriendo al mismo tiempo. La calidad de imagen es un verdadero deleite, por lo que las resoluciones no tan altas la verdad es que ni se notan. De igual forma, te confirmo que el rendimiento del juego es espectacular. En todas mis horas no noté ni una sola caída de framerate. Igualmente te cuento que estamos ante un título totalmente limpio si de bugs o glitches hablamos.

Una de las primeras cosas que notarás de Pikmin 4 es que la cámara la puedes colocar directamente detrás de tu personaje, prácticamente en tercera persona, esto aumenta de manera muy marcada el sentimiento de que te encuentras recorriendo un jardín con un grupo de hormigas. El nivel de detalle en el terreno, hojas, agua, enemigos y en general, todo lo que nos rodea, es verdaderamente impresionante. Lo que hizo Pikmin 3 a nivel de texturas y modelado de objetos, aquí se amplifica. Otro asunto que me encantó es la manera en la funciona el clico del día. Incluso sin ver tu reloj, puedes saber perfectamente si estás en la mañana, medio día o si la tarde ya está cayendo, esto por la forma tan bella en la que el sol va cambiando los tonos de la iluminación.

Evidentemente se puso especial énfasis en el soundtrack, el cual, retoma muchas de las melodías clásicas de la serie como por ejemplo, la pieza al final del día que te llena de nostalgia y te da ese fuerte sentimiento de estar explorando un planeta lejano. El tema de batalla sigue siendo emocionante y muy intenso, mientras que del lado de la exploración, más bien se apostó por tonadas suaves que no interrumpan los propios sonidos del ambiente que claro, te envuelven por completo en una profunda atmósfera.

Pikmin 4 es un juego precioso. El dominio de Nintendo de su propio motor gráfico y claro, todos los años experimentando con el hardware del Nintendo Switch, nos dan como resultado un juego que está a la altura de cualquier competidor y claro, como un ejemplo de lo que todavía puede hacer la consola híbrida en la manos correctas, con todo y las fuertes críticas que ha recibido últimamente por su supuesta falta de poder. Igualmente es digno de destacar la filosofía de Nintendo de solo lanzar juegos completamente terminados que no tengan problemas de bugs o de rendimiento. La industria nos ha dejado claro que esto es algo que no podemos dar por hecho.

Simplemente brillante

Pikmin 4 es un juego simplemente brillante que ha superado con creces todas las expectativas que tenía. Su impresionante diseño de niveles, refinado core gameplay, encantadora historia y sofisticada presentación audiovisual, lo convierten en un juego que es muy complicado de no disfrutar al que difícilmente se le pueden encontrar errores de consideración. Nintendo y el equipo que dejó a cargo Miyamoto de su muy preciada creación, entendió a la perfección lo que hace tan especial a la serie y de una forma que francamente no comprendo, encontraron claras áreas de mejoras e innovación para entregar una experiencia redonda.

¿Para quién es Pikmin 4? La verdad es que para cualquiera que quiera disfrutar un videojuego tremendamente divertido lleno de corazón y que claramente fue hecho con mucho cariño y dedicación.Ya seas nuevo a todo este mundo, o un veterano de mil batallas, te puedo decir que la nueva exclusiva del Nintendo Switch debe estar sí o sí dentro de tus prioridades. La compañía de Kioto vuelve a demostrar su enorme valía y de paso, refuerza aún más el impresionante catálogo de juegos first party que presume su súper exitosa consola híbrida. En efecto, estamos ante uno de los mejores títulos del año que esperemos, sea la entrega definitiva para que la franquicia llegue a todo el público que se merece llegar.