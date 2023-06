Review – Pikmin 1+2

Gritando Gamecube

Confiar en Nintendo después del Nintendo 64 para nada fue algo sencillo. Quedaba claro que gran parte de los grandes desarrolladores third party les habían dado la espalda y el camino ahora seguir era con PlayStation. A pesar de lo anterior, muchos de nosotros decidimos darles el voto de confianza con lo que sería su nueva plataforma, una que si bien, volvió a fallar mayormente en lo comercial, sí tuvo un catálogo considerablemente más amplio y variado que el de su antecesora. Dentro de todos los maravillosos juegos de Gamecube, pudimos ser testigos del nacimiento de una nueva saga, la cual, brotaba de la inigualable mente de Shigeru Miyamoto y que llevaba a la marca a un género que prácticamente nunca habían explorado, siguiendo a dicho juego con una secuela que amplió considerablemente sus ya maravillosos conceptos. Nos encontramos a 20 años de distancia de aquel momento y los dos primeros Pikmin finalmente aterrizan en el Switch.

Siempre que hablamos de la manera en la que Nintendo trata a su legado, vienen las críticas, sobre todo últimamente con el tema del Gamecube, existe una fuerte duda sobre cómo es que podremos tener todos esos juegos disponibles. Según las últimas acciones de la compañía, podemos decir que se tiene la visión de que son juegos no tan lejanos que se pueden retocar para ser vendidos de nueva cuenta a un buen precio. Para prueba, lo que fue Super Mario Sunshine en 3D All Stars y claro, el increíble trabajo de Metroid Prime Remastered. Ahora es turno de las dos primeras entregas de Pikmin con Pikmin 1+2, trabajo mucho menos profundo que el de los dos anteriores ejemplos pero también con mejoras notables y claro, siendo la oportunidad perfecta para regresar, o jugar por primera vez a este par de auténticas joyas.

Del jardín de Miyamoto

La inspiración puede venir literalmente de cualquier parte. Sobre todo a las personas más creativas, una buena idea puede brotar de la nada cuando menos se lo esperaban. Probablemente al ser el diseñador de videojuegos más importante de todos los tiempos, Shigeru Miyamoto suele encontrar nuevos conceptos dentro de su día a día mientras por ejemplo, lleva a cabo alguno de sus múltiples hobbies. Por si no lo sabías, la jardinería es una de las formas favoritas de pasar el tiempo para el padre de Mario, actividad que lo llevó a crear a una de las series más de nicho dentro del propio Nintendo.

Antes de pasar a detallarte mucho más sobre lo que es Pikmin 1+2 como producto, creo que es importante describir de manera general qué tipo de juegos son, pues como te lo comentaba hace un momento, si de popularidad hablamos, Pikmin se mantiene como una franquicia no tan importante que muchos han dejado pasar probablemente por el intimidante género al que pertenece pero que probablemente, ahora con este tipo de facilidades y claro, el muy cercano lanzamiento de Pikmin 4, se le dará una nueva oportunidad para que su base de fans crezca al nivel que se merece.

Dicho lo anterior, te cuento que Pikmin es básicamente el acercamiento a los juegos de estrategia en tiempo real por parte de Nintendo. Como normalmente hace la compañía, se tomó a un género ya establecido pero se repensó por completo la fórmula para justamente darle ese toque especial. Miyamoto tomó principal inspiración de ver a un grupo de hormigas en su jardín trabajando juntas para cargar comida, mientras que consideró que sería buena idea también trasladar el placer de cosechar al juego. De esa forma, nace la idea de que le demos comandos a este grupo de pequeños seres extraterrestres luego de nosotros mismos haberlos sacado de la tierra.

En el primer juego de la serie interpretamos al Capitán Olimar, viajero espacial que quedó varado en un desconocido planeta con su nave totalmente arruinada y partida en varios pedazos. Para su fortuna, se topa con unos seres conocidos como Pikmin, los cuales, están dispuestos a ayudarlo, siguiéndolo hasta la mismísima muerte si es necesario. Usando nuestro silbato podemos llamar a nuestras unidades y con el toque de un solo botón, los podemos lanzar para que por ejemplo, carguen una de las partes de nuestra nave o claro, eliminen a cierto monstruo que está en nuestro camino. Los tres primeros tipos de Pikmin se reducen a color rojo que resiste el fuego y es efectivo en combate, el amarillo que puede ser lanzando más lejos y puede cargar bombas, mientras que el azul puede sobrevivir al agua. Dependiendo de qué te vayas topando, será el tipo de Pikmin que necesitarás.

Algo sumamente particular de esta primera entrega de la franquicia, es que siempre tenías la presión del tiempo encima. Además de que los días se acaban y cuando cae la noche tienes que regresar a tu base, solo cuentas con 30 días para poder recabar un mínimo de partes de tu nave para poder escapar. Sí, Pikmin 1 en el Gamecube es un juego considerablemente hardcore que sobrepasó a muchos de los que lo probaron, pero también es una experiencia brutalmente mágica que nos cautivó a otros.

Sobre lo que es Pikmin 2, se tomó la misma base y se amplió en algunos conceptos, mientras que cambió otros como por ejemplo, el tema de que acá, los días ya no son limitados. Una de las principales aportaciones de este juego es la posibilidad de controlar a un segundo personaje, lo cual, hace que puedas estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Además, tenemos las cuevas y claro, dos tipos nuevos de Pikmin. El morado que tiene gran fuerza y el blanco que resiste veneno. De igual forma, el propio diseño de los niveles se sofisticó bastante y en general, podemos decir que la fórmula se refinó para entregar un juego que para algunos, superó a su antecesor.

En más de una ocasión me ha tocado escuchar que alguien dice algo como “los Pikmin son juegos verdaderamente especiales”. Creo que no podría estar más de acuerdo con esa afirmación en muchos niveles. La verdad es que con todo el concepto de esta serie, Miyamoto y Nintendo se salieron de absolutamente todas las convenciones que tenían otros juegos de la compañía, experimentando en territorio marcadamente desconocido para ellos mismos, incluso con cosas con cómo es que la muerte se ve representada en un videojuego. Sigue siendo altamente mortificante escuchar como uno o varios de tus Pikmin son devorados para después ver que sus almas salen de sus cuerpos. De primera instancia podrían parecer juegos bastante amigables y coloridos, pero tienen toques muy lúgubres.

¿Remakes, remasters, qué son?

El eterno dilema de qué es un remake y qué es un remastered dentro de este medio. Es claro que nos urge una definición formal para estos términos. El problema acá es que existe una enorme cantidad de escalas de grises en donde resulta complicado clasificar a tal o cual producto pues al final, en realidad todo se trata de qué tipo de trabajo se hizo con la obra original. Fue un cambio profundo gráfico o a nivel de gameplay, estamos ante un remake. Solo se retocaron algunas cosas aquí y allá, pues bien, seguro es una remasterización nada más. La polémica viene cuando la cosa está en medio. Por fortuna, el caso de Pikmin 1+2 es bastante claro en toda esa discusión.

De lo primero que te quiero platicar es de que Pikmin 1+2 es un paquete que incluye versiones remasterizadas de Pikmin, juego lanzado originalmente en 2001 para el Nintendo Gamecube, y Pikmin 2, título que se estrena en 2004 para la misma consola. Es posible comprar ambos juegos en el Switch en forma de bundle para ahorrar algo de dinero, sin embargo, si en realidad a ti solo te interesa uno de ellos, también es posible comprarlos por separado. Por el momento, solo existe una versión digital, sin embargo, se ha confirmado que el próximo 22 de septiembre habrá una versión física que claro, contiene los dos juegos.

Regresando al tema de qué es Pikmin 1+2, creo que sin temor a equivocarme puedo decir que estamos antes claras remasterizaciones de estos dos juegos y no mucho más. Ambos títulos corren de sensacional manera a 1080p cuando están conectados a la TV, y 720p en modo portátil, todo esto a 30 cuadros por segundo brutalmente estables. Algo que igualmente notarás es que ahora ambos están en widescreen a 16:9, además de que se le ha añadido la vibración háptica del Switch para por ejemplo, sentir el silbato de Olimar o cuando simplemente estás seleccionando a los Pikmin de manera individual. De igual forma, la interfaz fue retrabajada para ajustarse a la nuevas resoluciones, mismo caso de las cinemáticas, las cuales, lucen verdaderamente bien a pesar de que seguramente no estaban en tiempo real dentro de las obras originales.

¿Eso es todo? Sí, eso es todo. La realidad es que estamos ante versiones remasterizadas bastante sencillas de estos dos juegos. Cosas como texturas o en general modelado de personajes no recibieron mucho tratamiento como por ejemplo, sí pasó con Metroid Prime Remastered. ¿Y qué tal luce todo? La verdad es que bastante bien. Es cierto que por ejemplo, cosas como las texturas del piso saltan bastante cuando estás jugando en modo de televisión, pero en general, te puedo decir que el resultado es positivo y pues que se están entregando juegos de hace 20 años bien escalados y con un buen rendimiento. No esperes cosas como extras ni nada por el estilo. Son Pikmin y Pikmin 2 en HD, punto. Por cierto, sí es posible jugar con controles de movimiento justo como en las versiones de Wii, por si es que te interesa esta parte.

Por un lado me siento sumamente satisfecho por lo que se está entregando con Pikmin 1+2, pero por el otro, tampoco puedo dejar de pensar en que es un poco decepcionante que no vengan cosas como arte, música o algo por el estilo para quienes somos más fans de la serie. Creo que siempre que tenemos un relanzamiento de este tipo, existe una gran oportunidad de dar ese extra que le añada más valor al producto que estás presentando. Es importante resaltar que tampoco es como que no se haya hecho nada. No, Nintendo sí retocó los juegos para que si bien, sean solo eso, los juegos y ya, se desempeñen de buena forma en algo como el Nintendo Switch.

Con lo necesario

Tener a los dos primeros Pikmin en el Nintendo Switch es sensacional. El poder llevarlos a cualquier parte es un verdadero sueño que finalmente se ha cumplido. Claro que nos hubiera encantado que Nintendo les metiera más mano y que más bien estuviéramos hablando de remakes o al menos, que tuviéramos algún tipo de extra que los hiciera más atractivos, pero la realidad es que su excelente desempeño y buen escalado gráfico, los hacen perfectamente jugables y sobre todo muy disfrutables en pleno 2023 a nada de que la cuarta entrega finalmente llegue luego de lo que fue una muy, pero muy larga espera.

Si por alguna razón nunca le has dado la oportunidad a estos juegos y solo los habías visto de lejos, te diría que ésta es una más que sensacional oportunidad que no puedes dejar de pasar por nada, más ahora para que estés listo para Pikmin 4. ¿Vale la pena para quienes sí los jugaron originalmente? Pues yo justamente pertenezco al grupo de quienes los disfrutaron en el Gamecube y luego en el Wii hace ya tantos años y en cuanto comencé a jugar, no los he podido soltar, por lo que te diría que sí, vale totalmente la pena regresar al mágico universo de Olimar con estas bien logradas nuevas versiones de sus dos primeras aventuras. Pikmin está de regreso con todo y eso debería de alegrarnos mucho.