Hands On – Pikmin 4

Serie que llena el corazón

Los videojuegos son mucho más que una forma de entretenimiento para pasar el rato. Esto es claro para cualquier entusiasta del gaming, pero no tanto así para los que siguen poniendo en tela de juicio el valor cultural y artístico del medio. Hay títulos que simplemente te afectan de maneras mucho más profundas, al punto de impactar significativamente tu vida. En especial, la era del Gamecube fue particular para mi, pues en esa hambre de forjarme una personalidad propia, comencé a interesarme por los juegos de manera mucho más intensa e íntima, entendiendo perfectamente que en efecto, van más allá de simples juguetes para matar el tiempo. Precisamente en ese año de debut lleno de dudas, Nintendo, de la mano de la brillante mente de Shigeru Miyamoto, decidió adentrarse en terreno no explorado para ellos, presentando un mágico juego de estrategia en tiempo real que simplemente nos envolvió a muchos de los que sí decidimos darle la oportunidad. Dos décadas más tarde y Pikmin 4 está por estrenarse, esto claro, con la importante misión de ratificar a esta saga como una de las grandes de los padres de Mario.

Hace tan solo unos días tuvimos la gran oportunidad de viajar hasta la ciudad de Nueva York para estar presentes en el evento previo de Pikmin 4 que Nintendo organizó para miembros de la prensa especializada, en donde claro, pasamos algunas horas con la nueva exclusiva del Switch para descubrir qué agrega de nuevo a la serie que ya pertenece y si es que claro, conseguirá superar al prácticamente perfecto Pikmin 3 y de paso, atraer a una audiencia mucho más amplia para este tipo de experiencias. Te puedo ir diciendo que incluso sin la participación tan directa de Miyamoto, el equipo encargado del desarrollo entendió de dónde viene la magia de Pikmin, entregando lo que según parece ser, uno de los títulos más detallados, originales y propositivos de este muy cargado año. Sigue siendo sumamente impresionante la manera en la que de alguna manera, Nintendo mejora lo que ya parecía inmejorable con ideas prácticas que tienen como único objetivo enaltecer el core gameplay.

¿El poder del Switch?… y de la narrativa

Desde hace ya una buena cantidad de tiempo, se ha venido manejando el rumor de que a Nintendo le urge lanzar una revisión del Switch. Por el lado técnico, lo anterior podría sonar bastante lógico, pues dada la edad de la consola, cada vez es más claro que su poder de procesamiento se queda corto con algunos de los requerimientos actuales de la industria, pero si uno revisa lo comercial y cómo es que la híbrida sigue presentando excelentes números, pues te das cuenta del porqué no se ha hecho el cambio. Como sea, tarde o temprano vendrá el salto a hardware mucho más capaz. Mientras eso sucede, la verdad es que no dejo de quedar sorprendido por cómo es que el software first party de los creadores de Zelda sigue dando de sí, para prueba, cómo es que se ve y corre Pikmin 4.

Recuerdo perfectamente lo impresionado que quedé cuando Pikmin 3 comenzaba a desplegarse en mi Nintendo Wii U. Ese trabajo de texturas, oclusión ambiental, desenfoque y demás efectos, hacían ver al juego como nunca, logrando ese sentimiento de que nos encontrábamos en un jardín miniatura controlando a un ejército de hormigas. Una década ha pasado desde aquel momento y bajo un fuerte entendimiento de las capacidades del Switch, con Pikmin 4, Nintendo está entregando a uno los juegos más bonitos de toda la consola. El trabajo de materiales es lo que sin duda más llama la atención, sobre todo lo de congelar objetos, enemigos y demás, usando a uno de los nuevos tipos de Pikmin del que te hablaré más adelante, brilla intensamente por cómo es que puedes cambiar el estado completo de un elemento en pantalla. Del rendimiento ni hablar, el juego se mantiene sólido a 30 cuadros importándole poco lo que está ocurriendo en pantalla.

Ahora, otro de los asuntos que siempre ha caracterizado a los juegos de Nintendo y por lo que para muchos, no terminan siendo experiencias tan atractivas, tiene que ver directamente con su casi completo enfoque en el gameplay, dejando cosas como la parte narrativa casi de lado. A pesar de que si bien, esto ha venido cambiando un poco en los últimos años con producciones como la de Tears of the Kingdom, la verdad es que la compañía se mantiene fiel a su filosofía de poner a las mecánicas de juego y diseño de niveles, por encima de cualquier otra cosa. Es complicado darte una opinión concreta del camino que estará tomando Pikmin 4 en este apartado por el corto tiempo que tuvimos con el juego, pero de primera impresión, me queda la idea de que el propio lore de la serie no se ampliará demasiado como sí pasó con pasadas entregas.

¿Tengo que haber jugado los pasados juegos de la serie para disfrutar este nuevo? No, para nada, de hecho te diría que éste es un gran punto de entrada. Claro que el costo de haber tomado ese camino, es que según parece, no tendremos una historia que evolucione demasiado partiendo de lo que ya se había construido.

Una vez más, nuestro querido Captain Olimar ha quedado varado en un planeta desconocido, por lo que se lanza una misión de rescate para encontrarlo, la cual, desafortunadamente, también falla, causando el extravío de todos sus tripulantes. En una especie de plan desesperado, nosotros mismos somos enviados a resolver nuestra situación. Sí, como seguro ya lo viste en alguno de los avances del juego, en Pikmin 4 tomamos el control de un explorador creado por nosotros mismos que se tiene que embarcar en un viaje espacial con el objetivo de resolver el desastre que te describí. Por cierto, durante este previo no pudimos ver la parte de creación de personaje. Más adelante en nuestra reseña, te estaremos hablando de todo esto a detalle.

Regresando a la parte de narrativa, te repito que por ahora me es complicado saber si es que Pikmin 4 intentará ampliar los horizontes que sus antecesores dejaron. Digo, de entrada tenemos una premisa bastante simple que incluso se ríe de sí misma por cómo es que vuelve a tomar los conceptos ya usados. Es importante mencionar que los expedicionistas que rescatamos, son personajes hechos a mano con personalidad y habilidades propias. Me dio la impresión que precisamente a través de ellos, será que Nintendo intente contar una historia mucho más elaborada, pues recordamos que si bien, la franquicia nunca se ha caracterizado por relatos demasiado profundos o complejos, siempre ha tenido historias llenas de corazón y muy encantadoras.

De pequeños grandes cambios

Algo que siempre me ha parecido muy especial de Nintendo es la habilidad que tienen para proponer ideas nuevas de juego, pero sobre todo, cómo es que pueden tomar cualquier género supuestamente ya establecido, para darle un giro totalmente inesperado y hacerlo suyo. Así como en 1992 se refrescó a los racing games con lo que fue Super Mario Kart, en 2001 se le dio un nuevo rostro a los juegos de estrategia en tiempo real con Pikmin para el Gamecube, juego que por supuesto, a muchos de nosotros nos enamoró profundamente, estableciendo una base sumamente sólida que se ha mantenido en constante evolución a través de todos estos años.

Pikmin 4 parte de los mismos fundamentos de sus antecesores. Tomamos el control de un explorador con el poder de comandar a fieles seres alienígenas que no solo nos seguirán a donde sea, sino que estarán dispuestos a dar sus vidas en pro de nuestra causa. Lo primero que hay que decir es que sí, el nuevo juego llega con ideas frescas que buscan enaltecer a la fórmula ya establecida como por ejemplo, dos nuevos tipos de Pikmin y el debut de Oatchi, canino que es básicamente una herramienta avanzada con varias habilidades muy interesantes que sí cambian tu forma de ver cómo es que vas a resolver la situación.

Además de tener que encontrar a los expedicionistas perdidos, tenemos que recolectar diferentes tesoros que servirán para tener energía en nuestra nave que nos permite alcanzar nuevas zonas en los planetas. Pikmin 4 mantiene esta estructura de zonas separadas que se van desbloqueando poco a poco, mientras que dichas áreas explorables están diseñadas para que vayamos encontrando atajos. Una cosa bastante interesante del diseño de niveles del juego, es que los mapas se sienten considerablemente más grandes, al punto de que se nos deja mover nuestra base para por ejemplo, ir por más Pikmin. De destacar que la población de Pikmin ahora va aumentando de manera gradual. Inicias con el poder de controlar a 20, y conforme vas encontrando unas cebollas especiales, ese número va en aumento. De igual forma, el concepto de calabozos que vimos en Pikmin 2, está de regreso.

Aprovechar el tiempo en los juegos de esta franquicia siempre ha sido parte angular de la experiencia y Pikmin 4 no es la excepción. A pesar de que ahora no tenemos un límite de días o la necesidad de juntar comida par no morir como en Pikmin 3, la mecánica del sol avanzando poco a poco está de regreso. Tu trabajo es aprovechar lo mejor que se pueda de ese tiempo recolectando recursos, juntando tesoros y demás. ¿Qué hay de las expediciones nocturnas? Desafortunadamente, para este previo, no las pudimos ver, pero según parece, es una de las partes más importantes del juego.

Hablando de importancia, te cuento que una de las partes que más emocionado me tienen de Pikmin 4 es Oatchi. Creo que la mejor manera de describir a este perro es diciendo que básicamente es una especie de súper unidad que será clave para el éxito de nuestra misión. Dentro de todas sus habilidades, está el poder olfatear cosas como tesoros o hasta exerpedicionistas perdidos. Dándole un comando, nuestro fiel amigo nos podrá indicarnos más o menos qué camino tomar para encontrar lo que estamos buscando. Además, una de sus habilidades es el poder ser lanzado para golpear enemigos o romper algunos objetos. Importante mencionar que sus habilidades se pueden ampliar y según lo que vi, van desde el poder nadar en agua, hasta el recolectar Pikmin que hayamos dejado en algún punto del mapa. Estoy muy emocionado por ver qué tanto más podremos hacer con este loco personaje.

Durante nuestra sesión solo pudimos probar a uno de los nuevos tipo de Pikmin, pues los que brillan, parece que solo son seleccionables en las expediciones nocturnas. Por cierto, todos los tipos de Pikmin ya vistos anteriormente, están de regreso en Pikmin 4. Los Pikmin de hielo debutan en esta cuarta entrega y la verdad, están increíbles. Dentro de todas sus habilidades, tenemos el hecho de que pueden congelar enemigos y cuerpos de agua dentro del mapa para abrirnos nuevas rutas. El congelar enemigos está bastante interesante, pues una vez que usamos este poder, tenemos de dos: lanzar a Oatchi para romperlos de un solo golpe y destruirlos por completo, o acabarlos con otros Pikmin de forma más tradicional. La cosa está en que si usas la primera opción, te queda néctar para mejorar la velocidad de tus Pikmin.

Regresando al tema de los expedicionistas, te cuento que no solo son personajes que rescates y ya. Por ejemplo, uno de ellos es un capacitado entrenador que hará que las habilidades de Oatchi crezcan conforme vamos progresando, mientras que otro, podrá hacer mejoras a algunas de nuestras herramientas con recursos que le vayamos trayendo de nuestros recorridos. O sea, dichos individuos representan a la progresión como tal dentro del juego, aspecto que básicamente no existía en juegos anteriores.

El multiplayer es otro de los elementos que están de regreso. Tanto el modo cooperativo en el que podrás pasar el juego con alguien más a tu lado, como el competitivo, aparecen en Pikmin 4. En el llamado, Dandori Battle, deberás de juntar la mayor cantidad de tesoros que tu oponente antes de que se acabe el tiempo. Nada demasiado especial que reportar de este lado. Divertido, pero la propuesta nueva poco presente.

La verdad es que con que Pikmin 4 me diera más de lo que fue Pikmin 3 hace ya 10 años, hubiera quedado encantado, pero la verdad que sí he quedado sorprendido por toda la propuesta que el nuevo juego tiene, sin olvidarse de su fórmula original. Creo que lo único que sí voy a extrañar un poco era la gran posibilidad de multitask que nos permitía el gamepad del Wii U como una segunda pantalla. Fuera de eso, te puedo asegurar que esta entrega será la mejor de toda la serie.

Nintendo que no para

Mi tiempo anticipado con Pikmin 4 ha sido sensacional. La verdad es que si bien, me habría encantado poder explorar mucho más de lo que estoy seguro, el juego tiene para ofrecer, lo que probé, me ha dejado totalmente tranquilo de que incluso sin la participación tan directa de Miyamoto, la serie está en las mejores manos y con la clara visión de dejar contenta a su no tan nutrida, pero sí muy apasionada base de fanáticos. Te puedo decir que si eres un veterano de la serie, quedarás muy contento, mientras que si eres de los nuevos, lo mejor será que te vayas preparando para un gran viaje, porque en efecto y como ya lo platicaba, esta nueva entrega puede ser tomada por cualquiera sin ningún tipo de problema.

Pikmin 4 está programado para lanzarse este 21 de julio, por supuesto, excesivamente en el Switch. Impresionante ver cómo es que si bien, se empieza a ver desaceleramiento en las publicaciones first party de Nintendo, se mantiene un ritmo estable de lanzamientos de grandísimos juegos que muchos de sus competidores matarían por tener disponibles en sus plataformas de forma tan constante.