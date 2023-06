Nintendo libera nuevo tráiler de Pikmin 4

Es un hecho que el juego que daría el estrellato a Nintendo este año es The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, mismo que sigue rompiendo récords con cada día que pasa. Sin embargo, hay proyectos que no pueden dejarse de lado, ese es justamente Pikmin 4, juego que después de estar algo abandonado, al fin nos muestra un nuevo avance.

Este no muestra jugabilidad, sino que se enfoca en la historia, contándonos que una asociación conocida como la brigada de rescate se ha perdido en un planeta cercano, eso incluye también al icónico Capitán Olimar. Ahora, bajo el manto de un héroe que podemos crear a nuestro gusto, será nuestra misión el aventurarnos a salvar a todos estos personajes.

Pikmin 4 fue revelado oficialmente durante un Nintendo Direct del año pasado, y hasta este momento solo había dos videos con un poco de gameplay, pero ahora que falta un mes para su salida, es momento de ir revelando información. Por lo que no sería sorpresa que tengamos ligeros avances cada semana para conocer si es un producto que vale la pena.

El juego se lanza el 21 de julio en exclusiva para Nintendo Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Este será el postre perfecto después de haber jugado Zelda por un buen rato. Además, es un trabajo que se debe apreciar, dado que Miyamoto ya no participa casi en ningún proyecto de la empresa de forma directa.