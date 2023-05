Zelda: Tears of The Kingdom sigue rompiendo récords de ventas

Mucho se sabe que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom podría establecerse como el mejor juego de la franquicia en todo ámbito, ya sea jugabilidad, gráficos y hasta las ventas. Eso se demostró cuando Nintendo confirmó que es el juego de la saga mejor vendido en sus primeros días; sin embargo, no solo se llevó este galardón.

Los récord Guinness confirman que este título ya es el mejor vendido de Nintendo durante sus primeros días, puesto que el lugar anterior fue el de Super Smash Bros. Ultimate, cosechando 12 millones de copias en los primeros 24 días. En el caso de Zelda, este reunió los 10 millones en los primeros tres días, por lo que esa cifra ya creció en las dos semanas que está en el mercado.

Por su parte, otro de los juegos que perdieron su trono es New Super Mario Bros Wii, mismo que consiguió poco más de 10 millones en 9 semanas, algo que fue más complicado de alcanzar. Eso se debe justamente a que dicho título sólo llegó en formato físico, por lo que si se hubiera lanzado en estos tiempos, es probable que sin problemas le ganara a Zelda.

Recuerda que el juego está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Gamerant

Nota del editor: Si las cosas siguen así, es probable que pueda colocarse en el podio de los más vendidos en la consola híbrida. Incluso puede vencer sin muchos problemas a su antecesor.