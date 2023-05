Recuerdan el método de clonación de objetos que descubrieron tras el lanzamiento de Tears of the Kingdom resulta que Nintendo lanzó un parche para deshabilitar este glitch, pero no podía pasar mucho tiempo antes de que la comunidad descubriera un nuevo método para continuar multiplicando cosas.

Este nuevo método consiste en lo siguiente:

Primero debes localizar un Octorok y guardar la partida por si llegas a fallar.

Tira el arma que quieres clonar y espera a que el Octorok la absorba.

Cuando empiece la animación de comerse el arma activa la habilidad de “retroceso” y saca de la boca del octorok el arma.

Si lo hiciste bien, obtendrás dos armas iguales. Si no te quedó claro, checa el video a continuación para que puedas hacerlo con precisión.

Vía: HeyHans

Nota del editor: Va a ser difícil acabar con estos bugs, pero no le veo nada de malo, mantiene a la comunidad activa y siempre es parte de un Zelda, descubrir estas cosas y compartirlas.