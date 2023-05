Nintendo explica por qué bloqueó al emulador Dolphin

Nintendo nunca ha sido discreto acerca de su desagrado por la emulación ilegal, pero después de la filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo ha estado tomando medidas más severas contra la emulación no oficial.

Hace poco los desarrolladores del emulador Dolphin anunciaban con orgullo que su potente software estaría disponible gratis para su descarga en la plataforma Steam, sin embargo, parece que era obvio para todos menos para ellos que Nintendo no se iba a quedar con los brazos cruzados.

Dolphin on Steam indefinitely postponed due to Nintendo issuing a DMCA against the Steam page https://t.co/9q0YBjBVgC pic.twitter.com/W6NqOt5Q7i — Wario64 (@Wario64) May 26, 2023

Como se puede ver en el tweet anterior, el lanzamiento del emulador Dolphin en Steam se ha pospuesto indefinidamente debido a que Nintendo emitió una solicitud de eliminación de contenido por derechos de autor (DMCA) a la página de Steam. El emulador Dolphin es conocido principalmente por permitir la emulación de juegos de Gamecube y Wii, un servicio que Nintendo actualmente no ofrece fuera de algunos títulos seleccionados.

El equipo de Dolphin ha mencionado que actualmente están examinando sus opciones y ofrecerán una respuesta más detallada en algún momento en el futuro. Por supuesto, les informaremos cuando eso suceda.

Vía: Twitter

Nota del editor: Tal vez Nintendo estaba tan distraído por sus éxitos con Super Mario Bros. Movie y Tears of the Kingdom que se tomaron su tiempo para tomar acción contra este emulador. Como ya lo mencionamos, era cuestión de tiempo para que esto sucediera.