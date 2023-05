Habrá descuentos en suscripciones de PlayStation Plus

Pronto los jugadores podrán suscribirse a PlayStation Plus a un precio reducido, ya que Sony confirma el evento de venta Days of Play para junio de 2023. PS Plus ofrece a los jugadores tres opciones, siendo la categoría Essential igual a la versión anterior del servicio de suscripción. Las categorías Extra y Premium de PS Plus brindan a los usuarios acceso a una gran cantidad de juegos a precios más altos, además de los beneficios que obtienen de la categoría Essential.

PS Plus Extra permite a los fanáticos jugar cientos de títulos de PS5 y PS4, mientras que la categoría Premium les brinda acceso a juegos seleccionados de PS1, PS2 y PSP sin costo adicional. Además, los suscriptores de PS Plus Premium pueden transmitir títulos de PS3 y descargar versiones de prueba con límite de tiempo de juegos como God of War Ragnarok y Sonic Frontiers. PS Plus Extra tiene un costo de $99.99 dólares por año, mientras que Premium tiene un precio de $119.99 dólares pero Sony ha confirmado que las suscripciones a Plus pronto estarán disponibles a precios más bajos.

El evento de venta Days of Play para 2023 comienza el 2 de junio, lo que permite a los usuarios obtener descuentos en una amplia variedad de juegos y accesorios. Esto incluye un descuento en las suscripciones a PS Plus, ya que los jugadores obtendrán un 25% de descuento en los planes de 12 meses para las tres categorías. Los miembros de PS Plus Essential y Extra también recibirán un descuento del 25% si deciden actualizar a las categorías superiores en sus respectivas categorías. Los jugadores deben tener en cuenta que esta oferta finalizará el 12 de junio, por lo que tienen alrededor de 10 días para suscribirse a PS Plus o extender su membresía.

Además de PS Plus, Sony ofrecerá descuentos en una variedad de juegos y contenido descargable en la PlayStation Store, pero los usuarios tendrán que esperar hasta el 2 de junio para obtener una lista completa. Sony confirma que los accesorios de PlayStation, como los controles DualSense, también estarán en oferta en los minoristas participantes, pero la oferta puede variar según la región. Los clientes en regiones seleccionadas también pueden obtener juegos y accesorios a precios reducidos en la tienda PlayStation Direct, mientras que los usuarios pueden encontrar productos en oferta en la tienda oficial PlayStation Gear.

En general, esta venta especial permitirá a los fanáticos comprar una amplia variedad de artículos, desde juegos hasta accesorios, a un precio reducido. Days of Play es un evento anual y es una de las pocas oportunidades que los jugadores tienen para comprar PS Plus a precios más bajos. Sony también ofrece membresías de PS Plus en oferta durante el Black Friday, por lo que los fanáticos también pueden esperar hasta entonces para comprarlo.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Esta es la oportunidad que estaba esperando para regresar a PlayStation Plus. Aprovechen todos los descuentos y manténganse al pendiente de lo que se anuncie diario para Days of Play.