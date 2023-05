Todos los remakes que están en camino

Los remakes tienden a ser más emocionantes que las remasterizaciones porque las mejoras a menudo van más allá de simples aumentos en resolución o velocidad de cuadros. En el mejor de los casos, los estudios reimaginan experiencias clásicas de formas emocionantes, eliminan imperfecciones y de alguna manera conservan los factores intangibles que hicieron que los fanáticos se enamoraran de estos títulos en primer lugar.

Como mínimo, los remakes ofrecen una excelente manera de jugar experiencias anticuadas o menos accesibles en hardware moderno. El auge de los remakes ha estado en pleno apogeo en los últimos años, hasta el punto de que empieza a ser difícil hacer un seguimiento de todos los proyectos en desarrollo.

Afortunadamente, hemos recopilado tantos remakes anunciados (no remasterizaciones) como hemos podido encontrar y los hemos reunido en una lista ordenada cronológicamente según la ventana de lanzamiento. Esta será una lista en constante evolución que se actualizará a medida que se anuncien y lancen nuevos remakes, así que asegúrate de estar atento/a en los próximos meses.

System Shock – 30 mayo

Layers of Fear – 15 junio

Alone in the Dark – 25 octubre

Final Fantasy VII Rebirth – invierno 2023

Front Mission – sin fecha confirmada

Lollipop Chainsaw – 2023

Risk of Rain Returns – 2023

Silent Hill 2 – sin fecha confirmada

Star Wars: Knights of the Old Republic – sin fecha confirmada

Splinter Cell – sin fecha confirmada

Prince of Persia: The Sands of Time – sin fecha confirmada

Dragon Quest III: HD-2D Remake – sin fecha confirmada

Max Payne 1 y 2 – sin fecha confirmada

Gothic – sin fecha confirmada

The Witcher – sin fecha confirmada

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – sin fecha confirmada

Nota del editor: Me gusta mucho que estén saliendo tantos remakes de buena calidad y que tengamos todavía una lista tan extensa que esperar, pero por otro lado me preocupa que no tengamos nuevas IPs.