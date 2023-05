Llega actualización de firmware para Nintendo Switch

El 8 de mayo de 2023, Nintendo lanzó la versión 16.0.3 del firmware para el Switch. Ya hemos compartido todos los detalles completos sobre esa actualización, pero hoy nos trae otro ajuste a ese firmware.

Hoy, Nintendo ha lanzado una actualización ‘sin necesidad reinicio’ para el firmware versión 16.0.3. Una actualización sin reinicio no requiere ninguna acción por parte del usuario y tampoco le pedirá que descargue una actualización. Esta actualización se aplicará automáticamente siempre y cuando estés conectado a Internet.

Si bien Nintendo no publica notas de parche oficiales para actualizaciones sin reinicio, tenemos cierta información gracias al dataminer OatmealDome.

[Nintendo Switch Firmware Update]

A rebootless update for 16.0.3 was released.

The bad words lists were changed. It appears Nintendo removed several words, though some were also added for Japanese.

Notably, “adhd” was removed from the Japanese bad words list. https://t.co/ZY0u0kcz8J

— OatmealDome (@OatmealDome) May 30, 2023