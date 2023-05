Llega una nueva actualización para Nintendo Switch

Las actualizaciones de sistema son comunes pero lo son aún más cuando llegan títulos grandes y ya sabemos que la próxima semana tendremos en nuestras manos The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom así que era de esperarse una nueva actualización de firmware para recibir a Link y su nueva aventura.

En esta ocasión sólo se habla de mejoras generales a la estabilidad del sistema para mejorar la experiencia de usuario, aunque podría haber algunos factores de seguridad añadidos tras las filtraciones de Tears of the Kingdom y las medidas que está tomando Nintendo para contrarrestar a los emuladores.

De cualquier manera, actualicen su consola, esta es la versión 16.0.3 y ya pueden descargarla a su Nintendo Switch.

Vía: Nintendo