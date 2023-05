Llega nueva actualización a Zelda: Tears of The Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom lleva oficialmente dos semanas en el mercado, y eso mismo ha hecho que coseche grandes cantidades de comentarios positivos por parte de la prensa y fans. También, como cada juego que sale en la actualidad, se ha confirmado que han llegado algunas actualizaciones, pero parece que no son todas las pensadas para el juego.

Los errores que se arreglan en esta ocasión incluyen a una misión llamada “Camera Work in the Depths” misma que era imposible de avanzar para algunos jugadores que activaron cierto detalle. Por su parte, se arregló un problema con el audio, con secciones del juego en las que se escuchaba muy alto, y que ahora se ha estabilizado para no tener inconsistencias.

También se habla de tener una mejor experiencia de juego en general, aunque no se especifica en qué aspecto. Además, se arreglan los bugs que hacían a los objetos el poder duplicarse mediante secuencias de botón. Entonces, quienes deseen seguir con la versión 1.1.1 del videojuego, tienen la opción de elegir abrir el programa sin activar el update.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Switch.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: A mí me gusta hacer el glitch de duplicación de objetos, por lo que la verdad no voy a actualizar el programa, al menos hasta que Nintendo saque un DLC de este título que tanto nos ha cautivado a todos.