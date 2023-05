Estafan gamer en intercambio por una Switch de Zelda

Una tienda independiente llamada Hey Bro Video Games en Houston, Texas, recientemente celebró un intercambio retro llamativo en Instagram. El cliente le dio a la tienda una edición limitada de Pikachu Nintendo 64 en su caja, una NES original en su caja y varios clásicos de SNES en excelente estado. A cambio, recibió $12,500 MXN y una Nintendo Switch temática de Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El cliente parecía bastante feliz al respecto. Todo el mundo que lo vio en línea piensa que fue estafado.

“No puedo creer que mi amigo haya sido robado a plena luz del día así”, tuiteó el usuario hasanito en una publicación que compartió el video y que se hizo viral. “Estoy llorando”. Debajo, compartieron una captura de pantalla de una lista de eBay del mismo tipo de Pikachu N64 vendido a Hey Bro por $15,178 MXN por sí solo. Los comentarios en la publicación de Instagram de la tienda (a través de Gene Park) eran igualmente incrédulos. “Mi amigo perdió”, escribió una persona. “Hola, policía de Houston, me gustaría informar un robo”, escribió otro.

Can’t believe my dude got robbed in broad daylight like this. I’m crying. pic.twitter.com/y8T7cNXNdA — hasanito (@fagiotinii) May 24, 2023

Un empleado de Hey Bro Video Games se puso en contacto con Kotaku para decirles que ni siquiera se habían dado cuenta de que la publicación se había vuelto viral. Tampoco entendieron cuál era todo el revuelo. La persona, que se negó a dar su nombre, dijo que la tienda se enorgullece de ofrecer valores de intercambio del 60 al 80 por ciento en productos relacionados con Nintendo y Pokémon en particular. El objetivo del video era mostrar que los fanáticos podían llevar sus coleccionables retro y cambiarlos por nuevos sistemas y “dinero en efectivo”.

“La gente simplemente es estúpida”, dijo el empleado refiriéndose a los comentarios en línea. “Es una multitud de locura”.

Entonces, ¿fue un buen trato o no? Un Nintendo Switch Tears of the Kingdom más el dinero en efectivo suman un total de $21,499 MXN. Un vistazo rápido a los N64 de Pikachu de color naranja muestra que incluso los que están en buenas condiciones con su caja se venden por tan solo $7000 MXN en eBay. Un NES action set en su caja tiene listados aún más bajos, alrededor de $5900 MXN. En cuanto a los juegos, Super Mario 64 en su caja original cuesta alrededor de $2000 MXN, GoldenEye 007 cuesta alrededor de $8900 MXN en las condiciones en las que lo llevó, Mario Kart 64 cuesta alrededor de $2,600 MXN, Super Mario All-Stars cuesta alrededor de $1400 MXN y Super Mario Kart cuesta hasta $8000 MXN.

En total, eso suma aproximadamente $35,800 MXN. Es una situación complicada, ya que varios artículos, sobre todo los mejores cuidados, tardan mucho en venderse por el alto precio que pueden alcanzar. A esto, la tienda tendría que considerar el tiempo que los productos permanecerán en sus estantes y todas esas cosas que devaluaban los estimados en El Precio de la Historia.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Cuando uno se va haciendo grande se da cuenta de que no nos vamos a llevar nada, y si le puedes sacar dinero a tus tesoros de la infancia, pos de una vez, precisamente estoy considerando qué voy a hacer con mi colección de juegos de NES, SNES y PS One 🙁