Se confirma Switch Oled y Pro Controller de Zelda: Tears of The Kingdom

El día de hoy se ha revelado un nuevo gameplay de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que por mucho es uno de los más esperados de este año. Aquí nos han explicado muchas de las mecánicas nuevas que se implementaron a esta secuela. Sin embargo, esas no fueron todas las sorpresas del video.

Justo al final se dio el anuncio que muchos coleccionistas y entusiastas de Zelda estaban esperando, ese es justamente la confirmación del Switch Oled edición especial del título, mismo que se había filtrado bastante semanas atrás. Aunque ahora agregaron algo extra, eso es un Switch Pro Control y una funda especiales para acompañar el lanzamiento.

Embark on an epic adventure across the land and skies of Hyrule with this The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom Edition of the Nintendo Switch OLED Model system, launching April 28th. pic.twitter.com/qPapiWt9vN

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 28, 2023