Nuevo gameplay de Zelda: Tears of The Kingdom

Estamos a muy poco tiempo de que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sea lanzado al mercado, eso mismo hizo que Nintendo anunciara la liberación de un video especial en el que se nos muestra más gameplay. Así hemos llegado a tal publicación, teniendo como guía al propio productor de la franquicia de Nintendo.

Entre las cosas que más destacaron fueron los aspectos de combate, así como la elaboración de los vehículos que habíamos visto anteriormente en los tráilers. Por su parte, está presente el estilo de juego entre la exploración de la tierra y los cielos de Hyrule.

Acá el video:

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo en exclusiva para Nintendo Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Todo este tipo de avances hace que solo crezca el animo por jugar, lo malo, es que aún falta más de un mes para que llegue a nivel mundial. Habrá que ser pacientes mientras esperamos el gran día.