Nintendo liberará video con gameplay de Zelda: Tears of The Kingdom

Estamos prácticamente a pocos días para que llegue el mes de abril, y eso significa a la vez que el tiempo está contado para que muchos fanáticos de Nintendo al fin jueguen The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Y si bien todo va bien en cuanto a promoción, todavía hay muchas dudas respecto al gameplay, algo que aparentemente cambiará muy pronto.

Mediante las redes sociales, se confirmó por parte de la empresa japonesa que liberarán un nuevo video con aproximadamente 10 min. de duración, mismo en el exploraremos mucho de la jugabilidad junto al productor de la saga, Eiji Aonuma. Lo mejor, es que no habrá que esperar mucho para verlo, puesto que lo van a publicar el próximo 28 de marzo a las 7:00 a.m. del tiempo del pácifico y 9:00 del centro de México.

Join The Legend of #Zelda series producer, Eiji Aonuma, for roughly 10 minutes of gameplay from The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom on 3/28 at 7:00 a.m. PT on our YouTube channel. ▶️ https://t.co/uMUCfVjFQL pic.twitter.com/y49N4jRUTz — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2023

Únete al productor de la serie The Legend of #Zelda , Eiji Aonuma, para disfrutar de aproximadamente 10 minutos de juego de The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom el 28 de marzo a las 7:00 a. m. (hora del Pacífico) en nuestro canal de YouTube.

Dentro de este video se espera tener más escenas de la creación de vehículos que se pudo ver en el último tráiler, así como de la mecánica de ir viajando entre el cielo y la tierra de Hyrule. De igual manera, es el escenario perfecto para que Nintendo revele la rumoreada Switch Oled del videojuego, misma que ya se les habría filtrado mediante imágenes.

Recuerda que el juego se lanza el 12 de mayo en exclusiva para Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Muchos esperábamos un Nintendo Direct dedicado al título, pero tener 10 minutos dedicados al gameplay ya es algo, así que estaremos atentos a todo lo que tengan que decir. Por su parte, estoy esperando la revelación de esa consola especial, aunque en la filtración se ve un poco fea, realmente me gustaría conseguirla.