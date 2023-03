Japón revela regalos de preventa de Zelda: Tears of The Kingdom

Con cada día que pasa, los usuarios están más entusiasmados por la llegada de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, videojuego que por mucho es uno de los más esperados de la franquicia. Y eso mismo ha hecho que varios minoristas den regalos de preventa interesantes, esto para tener una masiva oleada de clientes deseosos de llevarse una copia.

Esto ha pasado con Amazon en Japón, dado que están incluyendo un obsequio que para muchos puede ser extraño, pues se tratan de utensilios de cocina con grabados del videojuego. Concretamente, quienes pidan de forma anticipada el juego, podrán hacerse acreedores a una cuchara y tenedor con el título del juego, así como con una trifuerza.

it appears Amazon JPN preorder bonus for Tears of the Kingdom is…a spoon/fork pic.twitter.com/j0ipOECFqG — Wario64 (@Wario64) March 17, 2023

Vale la pena mencionar, que estos dos cubiertos para comer se están obsequiando solamente a quienes adquieran la copia de colección del juego, misma que ya está agotada en estos momentos. Por su parte, quienes compren la versión estándar podrán hacerse acreedores para al menos llevarse la cuchara con motivos del videojuego en el mango.

Esto ha llevado a que los usuarios hagan bromas sobre el asunto, pues mencionan que con los cubiertos pueden probar los diferentes platillos del título que prepara link en las diferentes chimeneas. Además, algunos mencionan que por lo menos es mejor regalo que el de GameStop, el cual es una tableta de madera que no convenció a los clientes habituales.

Vía: Amazon

Nota del editor: Esto no es nuevo para las preventas de juegos de Nintendo, dado que también con Pokémon regalaron en su momento un tenedor y cuchara, esto con las versiones de Scarlet y Violet. Entonces, parece que la empresa quiere seguir con la tendencia.