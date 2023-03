En 1986, el primer Zelda para NES fue un juego revolucionario que presentó un concepto de exploración libre y un sistema de guardado de partidas innovador para su época. Creado por Shigeru Miyamoto, estableció convenciones jugables, narrativas y visuales que se han mantenido a través de las entregas posteriores, incluyendo el aclamado The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Lo que muchos no saben es que, existe una versión poco conocida del juego llamada BS Zelda no Densetsu para el sistema Satellaview, lanzada exclusivamente en Japón. Esta versión presentaba gráficos mejorados de 16 bits, una banda sonora actualizada y características únicas. Sin embargo, solo podía jugarse durante una hora a la semana siguiendo un calendario específico debido a la naturaleza de la tecnología utilizada, lo que hace que el juego solo pueda ser recuperado de manera incompleta.

El remake perdido del primer Zelda de NES fue posible gracias a este dispositivo llamado Satellaview, el cual permitía a los usuarios conectarse a través de una antena parabólica para recibir contenido especial. Entre los juegos disponibles estaba una versión mejorada de F-Zero y una continuación de Zelda: A Link to the Past.

BS Zelda no Densetsu para Super Famicom funcionaba de una manera interesante. Los usuarios debían conectarse a una hora específica del día para recibir los datos del juego a través del servidor de Nintendo. Debían esperar unos minutos para que se descargara toda la información antes de poder comenzar a jugar. La banda sonora orquestada y los sprites detallados eran algunos de los aspectos destacados de la versión mejorada.

Sin embargo, debido a la tecnología utilizada, es poco probable que Nintendo rescate esta versión. Además, algunos datos del juego eran de un solo uso, lo que dificulta la recuperación completa del juego. A pesar de los esfuerzos de algunos usuarios por recuperar estos datos, aún no se ha podido lograr una recopilarlo entero.

Vía: Lost Media

Nota del editor: A veces, parte de la magia es saber que las cosas son efímeras. En este caso, es muy probable que los seguidores de la saga tengan que resignarse a vivir de sus recuerdos, si es que lograron jugar esta versión de The Legend of Zelda.