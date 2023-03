Favreau habla del futuro de The Mandalorian

The Mandalorian es una serie de televisión creada por Jon Favreau para el servicio de streaming Disney+. La trama se sitúa después de la caída del Imperio Galáctico en El Regreso del Jedi, y sigue las aventuras de un cazarrecompensas solitario que se hace llamar “El Mandaloriano”.

El creador de The Mandalorian, Jon Favreau, compartió recientemente que quiere obtener una temporada 5 de la serie, incluso esperando que la serie pueda continuar indefinidamente. El alcance del proyecto y el talento involucrado harían parecer que no sería capaz de continuar indefinidamente, a diferencia de otros programas de televisión, pero los comentarios de Favreau sobre su amor por dar vida a las historias pintan una imagen completamente diferente. Cuando se le preguntó si hay futuro para la serie más allá de lo que ya ha escrito, Favreau confesó:

“¿Más allá de la temporada 4? Sí … Bueno, ¡espero que sí! Espero que sí. Realmente amo la dinámica de estos dos personajes que en teoría no envejecen. Creo que hay mucha energía potencial en esa relación, especialmente cuando el bebé ya no es un bebé y comienza a crecer, pero sucede tan lentamente que podríamos desarrollar esto, con suerte, durante bastante tiempo. Pero todo depende si a la audiencia le gusta lo que estamos haciendo. Mientras lo disfruten, nos encanta hacerlo y es un trabajo divertido del que no quiero alejarme pronto”.

Si bien Lucasfilm ha sido conocido por anunciar proyectos cuando aún están en sus primeras etapas, a veces resultando en que esos proyectos se retrasen o se cancelen por completo, el estudio es un poco más reservado en cuanto a sus series de televisión. A pesar de que Favreau ha confirmado que ha escrito una temporada 4, Disney+ no ha confirmado que esta temporada realmente entre en producción.

Estos comentarios hacen eco de declaraciones similares que el cineasta ha hecho en el sentido de que no ha escrito la temporada 4 como el final de la trama. “No, no lo hago”, respondió Favreau cuando se le preguntó si tiene un final en mente.

“Creo que la belleza de esto es que es un capítulo intermedio de una historia mucho más grande. Y aunque tendremos resolución con el tiempo con estos personajes, creo que se trata más de cómo estos personajes encajan en una escala más amplia, pero no es como si hubiera un final al que nos estamos dirigiendo en mi mente. Al contrario, me encantaría que estas historias siguieran y siguieran. Y así, estos personajes podrían estar con nosotros por un largo tiempo, amo contar historias en su voz, y amo la forma en que se desarrollan las aventuras. Espero hacer mucho más,” concluyó el guionista.

The Mandalorian temporada 3 se estrenó el primero de marzo de 2023 y agrega un capítulo nuevo al servicio de streaming Disney+ cada miércoles.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No quiero que termine la historia de The Mandalorian pronto, pero me gustaría ver pronto otra serie más centrada en Ahsoka y menos Libro de Boba Fett, ¿a quién quieren engañar? Mando tuvo que ir a salvar esa serie, se tenía que decir y se dijo.