El GameCube de Nintendo fue lanzado en el año 2001 como el sucesor del popular N64. La consola se destacó por su forma compacta y su diseño en forma de cubo, con un control ergonómico que incluía un joystick analógico y botones de gran tamaño. La GameCube también introdujo la tecnología de discos ópticos miniatura, que podían almacenar hasta 1.5 GB de datos. Entre sus mejores juegos se encuentran: Super Smash Bros. Melee, The Legend of Zelda: The Wind Waker y Metroid Prime, y aunque no tuvo el mismo éxito comercial que su predecesora, sigue siendo una consola amada por muchos fanáticos de Nintendo.

Cuando el GameCube llegó al mercado, todo mundo hablaba de la extraña asa integrada al cuerpo de la consola. Muchos se preguntaban por qué estaba ahí, ya que ¿quién llevaría consigo su GameCube a todas partes? Sorprendentemente, algunas compañías se atrevieron a lanzar pantallas portátiles para la plataforma, pero hubo otras que nunca vieron la luz del día. En el video que les compartimos, se puede ver un prototipo de pantalla LCD que estaba en desarrollo para la GameCube.

Nintendo mostró este producto en la E3 de 2002, pero fue un periférico que nunca se lanzó oficialmente. Sin duda, muchos habrían comprado este accesorio sobretodo al tratarse de un producto creado y construido por la misma Nintendo, pero aquellos interesados en jugar a la GameCube de forma portátil tuvieron que conformarse con opciones fabricadas por terceros. Sorprendentemente, este accesorio fue inspirado por Phantasy Star, ya que Yuji Naka imaginaba la serie como algo que pudiera funcionar con juego cooperativo presencial.

Nota del editor: Siempre quise tener la pantalla portatil oficial para PlayStation One, aunque nunca le ví funcionalidad, hasta que noté que el guardia de seguridad en uno de mis empleos, jugaba PS todo el tiempo de esta manera. Sin duda, este producto hubiera sido genial para los guardias de seguridad fans de Nintendo.