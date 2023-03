Final Fantasy XVI es un próximo videojuego de rol desarrollado y distribuido por Square Enix. Se anunció por primera vez en septiembre de 2020 y se espera su lanzamiento el 22 de junio de 2023. El juego se desarrolla en un mundo de fantasía llamado Valisthea, que está dividido en seis reinos y es hogar de criaturas mágicas conocidas como Eikons.

El jugador asume el papel de Clive Rosfield, el hijo mayor del Archiduque de Rosaria, quien debe luchar por proteger a su nación de los Eikons y sus seguidores, conocidos como los Dominantes. El juego presenta un sistema de batalla en tiempo real y una narrativa épica que se centra en la lucha contra el destino y la relación entre los personajes. Con gráficos impresionantes y una historia emocionante, Final Fantasy XVI promete ser una adición emocionante a la saga.

Los fans más antiguos de Final Fantasy recordarán con nostalgia los días en que los combates por turnos eran la norma. Sin embargo, esto está cambiando, y Final Fantasy 16 es un ejemplo perfecto de esto, ya que su sistema de combate se centra más en la acción. El productor del juego, Naoki Yoshida, admitió que este cambio no fue del agrado de todos los fans, pero señaló que hay una razón económica detrás de esta decisión.

Según Yoshida, crear un juego de Final Fantasy representa un enorme esfuerzo que incluye costos de desarrollo que pueden superar los 100 millones de dólares. Para recuperar esa inversión, necesitan atraer a la mayor cantidad de jugadores posible, incluyendo a una nueva generación que no está familiarizada con los combates por turnos.

Para lograr esto, decidieron tomar seguir el camino de la acción, lo que les permitirá atraer a un público más amplio y hacer que la serie sea más atractiva para los nuevos jugadores.

Vía: 3DJuegos

Nota del editor: Confieso ser parte de la gente que dejó de jugar Final Fantasy por el cambio en el esquema de combate. Curiosamente después de intentar jugar el XV, regresé a probar el X, el X-2 e incluso el VIII y no me gustó para nada. La evolución es algo que no se puede detener.