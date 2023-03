El desarrollo de Zelda: Tears of Kingdom ha terminado

El día de hoy se ha revelado un nuevo gameplay de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, mismo en el que ya pudimos conocer mucho más del videojuego y cómo van a funcionar las mecánicas. Todo esto fue guiado en un video bastante completo, mismo en el que nos estuvo guiando el productor de la saga en una conversación, Eiji Aonuma.

Antes de que todo diera comienzo, Aonuma dio a conocer a los jugadores que reconocen la ausencia de videos en los últimos meses, eso se debe a que no querían mostrar algo que aún no consideraban listo. Sin embargo, resaltó que oficialmente el desarrollo del videojuego estaba terminado, por lo que ahora se le considera en etapa de Gold.

A eso se suma que mostraron cómo funciona la parte de las islas conocidas como Celestias, y que arriba del Hyrule que ya conocimos en la entrega pasada está ese mundo totalmente nuevo. Por su parte, también está la mecánica de fusión, que permite mezclar objetos a Link, el ejemplo que se mostró fue el fusionar una piedra con una rama.

Podría ser posible que esto se trate de lo que ya había hablado antes Aonuma, eso es justamente “cambiar el mundo”, dado que podremos mover objetos de un lugar a otro y así resolver enigmas. Y claro, no hay que sacar de contexto dicha frase, dado que algunos lo interpretaron como “cambiar de mundo” algo que no está confirmado por ahora.

Recuerda que el juego saldrá a la venta el próximo 12 de mayo.

Nota del editor: Este nuevo video lo único que hizo fue levantar el hype de todos, dado que las nuevas mecánicas son de lo más llamativas. A eso le sumamos la edición especial de Switch Oled que ahora nos hará comer atún por un buen rato.