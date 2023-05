CD Projekt Red desmiente rumores de ser comprados por Sony

La semana pasada se dio a conocer un rumor bastante fuerte dentro de la industria de los videojuegos, eso fue justamente que los creadores de The Witcher 3: Wild Hunt y Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, serían adquiridos por Sony. Sin embargo, la compañía ya ha salido a dar sus declaraciones, mismas que no han sido del agrado de los fans de PlayStation.

Mediante una llamada luego de la publicación de las ganancias de la compañía en el primer trimestre de 2023, el presidente y director ejecutivo de CD Projekt, Adam Kiciński, mencionó que los rumores no eran ciertos. Esto cuando uno de los asistentes a dicha conferencia le preguntó sobre dicha información, dejando claro que quieren seguir de manera independiente.

Aquí lo mencionado:

Nada ha cambiado en nuestro final. Entonces, puedo repetir lo que hemos estado diciendo a lo largo de los años: CD Projekt no está a la venta. Queremos seguir siendo independientes. Tenemos, creo, una excelente estrategia. No es fácil de ejecutar, seguro, pero es muy emocionante seguir nuestro propio camino. Así que es un puro rumor.

Por ahora, el último proyecto que la compañía tiene en puerta es ni más ni menos que el DLC de Cyberpunk 2077.

Vía: VGC

Nota del editor: Era obvio que una empresa tan grande no iba a ser comprada de esta forma, después de todo Sony no ha querido invertir en estudios así de enormes. Entonces, no esperemos cosas tan importantes como compras de empresas realmente llamativas.